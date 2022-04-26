Россия не сможет сорвать поставки оружия в Украину ракетными ударами – Арестович

Арестович прокомментировал ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия ракетными ударами по железнодорожной инфраструктуре Украины не сможет сорвать процесс обеспечения ВСУ оружием и всем необходимым.

Такое мнение высказал внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии "24 каналу".

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"Средствами, которые есть у Российской Федерации, а именно крылатыми ракетами воздушного базирования или "Искандерами", невозможно сорвать железнодорожные поставки в Украине. Даже замедлить невозможно. Те потери, которые они наносят, восстанавливаются за сутки-двое-трое. То есть это нерешаемая задача", – подчеркнул он.

По словам Арестовича, россияне "бросают в топку последние резервы армии" и выполняют нелепые приказы политического руководства, заранее зная, что ничего не получится.

"Российским генералам не хватает смелости выйти и сказать: не получится, прекратите убивать людей и сохраните что-нибудь для России. В России от Калининграда до Курил нет войска. Сейчас талибы пойдут в наступление – нечем останавливать. Все 10 армий здесь, и части из них уже не существует", – заявил советник руководителя ОПУ.

Как отметил Арестович, иногда складывается впечатление, что Путин – "китайский или американский шпион, задача которого – развалить Россию". По его мнению, никто не уничтожает Россию так умело и эффективно, как это делает президент РФ.

Оккупанты обстреливают железнодорожную инфраструктуру Украины

25 апреля российские оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Есть пострадавшие.

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В частности, военные РФ обстреляли ракетами Жмеринку и Казатин Винницкой области.

Оккупанты выпустили крылатые ракеты по Львовской области, на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное произошел взрыв. Одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск.