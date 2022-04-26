Росія не зможе зірвати постачання зброї до України ракетними ударами – Арестович

Арестович прокоментував ракетні удари по залізничній інфраструктурі України / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія ракетними ударами по залізничній інфраструктурі України не зможе зірвати процес забезпечення ЗСУ зброєю і всім необхідним.

Таку думку висловив позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у коментарі "24 каналу".

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"Засобами, які є в Російської Федерації, а саме крилатими ракетами повітряного базування або "Іскандерами", неможливо зірвати залізничні постачання в Україні. Навіть уповільнити неможливо. Ті втрати, яких вони завдають, відновлюються за добу-дві-три. Тобто це завдання, яке не вирішується", – підкреслив він.

За словами Арестовича, росіяни "кидають у топку останні резерви армії" і виконують безглузді накази політичного керівництва, заздалегідь знаючи, що нічого не вийде.

"Російським генералам не вистачає сміливості вийти й сказати: не вийде, припиніть вбивати людей і збережіть що-небудь для Росії. У Росії від Калінінграда до Курил немає війська. Зараз таліби підуть у наступ – нема чим зупиняти. Всі 10 армій тут, і частини з них вже не існує", – заявив радник керівника ОПУ.

Як зазначив Арестович, іноді складається враження, що Путін – "китайський або американський шпигун, завдання якого – розвалити Росію". На його думку, ніхто не знищує Росію так вправно і ефективно, як це робить президент РФ.

Окупанти обстрілюють залізничну інфраструктуру України

25 квітня російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Є постраждалі.

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Зокрема, військові РФ обстріляли ракетами Жмеринку та Козятин Вінницької області.

Окупанти випустили крилаті ракети по Львівській області, на тяговій підстанції залізничної станції Красне стався вибух. Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ