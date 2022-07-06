"Россия нами прикрывается": "днровец" откровенно высказался о войне – перехват

Разведка перехватила телефонный разговор мобилизованного из "ДНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты прикрываются мобилизованными жителями "ЛДНР", отправляют их в горячие точки и обманывают с выплатами денег.

Об этом рассказал "днровец" из Харцызска в телефонном разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Нас, б**дь, в течение 8 лет е**ли в ж**у, б**дь, и продолжают дальше... Россия, б**дь, нами прикрывается, мы на передке стоим, а эти "чепушилы" – х** знает где", – пожаловался он своей девушке.

"Днровец" рассказал, как их обманывают с выплатой денег:

"За то, что мы стоим на передке, нам доплата должна быть, 20 тысяч, а ее нету. Нас тут нет ни по каким документам".

При этом он говорит, что жаловаться бесполезно:

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"А что ты сделаешь? Просто нах** завалят где-нибудь и все, как говорится – война все спишет".

Мобилизованный также жалуется, что их подразделение не отправляют на ротацию:

"Мы тут находимся 2 месяца. Там должны менять, а у нас этого не происходит. Потому что, б**дь, 30-летние мужики боятся сюда ехать, у них очко играет... Меня никто не спрашивал, хочешь ты или не хочешь, меня просто поставили перед фактом, что я еду".

Вместо почестей: военные РФ складывают погибших штабелями

Ранее СБУ опубликовала перехват, где военный РФ рассказывает, как оккупанты складывают тела своих убитых под открытым небом.

"Они лежат штабелями. Не в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах… сумасшедший", – рассказывают друг другу россияне.

Как свидетельствуют предыдущие перехваты СБУ, захватчики пытаются скрыть масштабы потерь, поэтому везут "груз 200" ночью и небольшими партиями. И пока тела ждут своей очереди, начинают разлагаться.