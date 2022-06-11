Вместо почестей: военные РФ складывают погибших штабелями – перехват СБУ

Оккупанты не успевают хоронить погибших, тела разлагаются под открытым небом

Военных РФ хоронят в закрытых гробах / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты складывают тела своих убитых под открытым небом, вместо обещанных почестей. Погибших хоронят в закрытых гробах, чтобы не шокировать соотечественников полуразложившимися трупами.

Об этом говорится в обнародованном телефонном разговоре захватчиков, который перехватила СБУ.

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"Они лежат штабелями. Ни в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах… сумасшедший", – рассказывают друг другу российские оккупанты.

Как свидетельствуют предыдущие перехваты СБУ, захватчики пытаются скрыть масштабы потерь, потому везут "груз 200" ночью и небольшими партиями. И пока тела ждут своей очереди, начинают разлагаться.

Потери оккупантов на 11 июня

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии РФ с начала войны составили:

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личного состава – около 32 050 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1419 (+10) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 3466 (+16) ед.,

артиллерийских систем – 712 (+0) ед.,

РСЗО – 222 (+0) ед.,

средств ПВО – 97 (+0) ед.,

самолетов – 212 (+0) ед.,

вертолетов – 178 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7) ед.,

крылатых ракет – 125 (+0) ед.,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 448 (+10) ед.,

специальной техники – 54 (+0).

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 11 июня: угроза из Беларуси, корабли России готовы к ракетному удару с Черного моря, враг атакует Славянск и Северодонецк, а также постоянно обстреливает позиции ВСУ по всей линии фронта.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 11 июня: за последние сутки ликвидировано 150 оккупантов, уничтожено 10 танков и 16 бронированных машин!