Вместо почестей: военные РФ складывают погибших штабелями – перехват СБУ

Российские оккупанты складывают тела своих убитых под открытым небом, вместо обещанных почестей. Погибших хоронят в закрытых гробах, чтобы не шокировать соотечественников полуразложившимися трупами.
Об этом говорится в обнародованном телефонном разговоре захватчиков, который перехватила СБУ.
"Они лежат штабелями. Ни в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах… сумасшедший", – рассказывают друг другу российские оккупанты.
Как свидетельствуют предыдущие перехваты СБУ, захватчики пытаются скрыть масштабы потерь, потому везут "груз 200" ночью и небольшими партиями. И пока тела ждут своей очереди, начинают разлагаться.
Потери оккупантов на 11 июня
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии РФ с начала войны составили:
- личного состава – около 32 050 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1419 (+10) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 3466 (+16) ед.,
- артиллерийских систем – 712 (+0) ед.,
- РСЗО – 222 (+0) ед.,
- средств ПВО – 97 (+0) ед.,
- самолетов – 212 (+0) ед.,
- вертолетов – 178 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7) ед.,
- крылатых ракет – 125 (+0) ед.,
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 448 (+10) ед.,
- специальной техники – 54 (+0).
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 11 июня: угроза из Беларуси, корабли России готовы к ракетному удару с Черного моря, враг атакует Славянск и Северодонецк, а также постоянно обстреливает позиции ВСУ по всей линии фронта.
Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 11 июня: за последние сутки ликвидировано 150 оккупантов, уничтожено 10 танков и 16 бронированных машин!