Россия может отказаться от захвата Донецкой области ради битвы за один город – ISW

Аналитики США утверждают, что некоторые усилия РФ будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты, вероятно, отказались от своей задачи по завершению крупномасштабного окружения украинских подразделений от Донецка до Изюма в пользу завершения захвата Луганской области.

Об этом сообщили аналитики американского Института исследования войны.

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Прогнозы аналитиков

В Институте отмечают, что военное командование РФ, скорее всего, будет уделять приоритетное внимание битве за Северодонецк в будущем. При этом их некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донецкой области.

"Российские силы продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что приведет к более мелкому окружению украинских войск, чем предполагалось изначально. Неудачные попытки россиян форсировать Северский Донец в районе Кременной могут сместить российские операции по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное, а не проводить более широкое окружение по нескольким направлениям", – говорится в сообщении.

Также аналитики заявляют о вероятном сокращении продвижения РФ к Славянску из Изюма – возможно, из-за медленных темпов наступательной операции там.

Кроме этого, отмечается, что российские силы, вероятно, укрепляют оккупированные населенные пункты на юге Украины, что указывает на то, что они "стремятся установить постоянный контроль в регионе".

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Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что нашу страну ожидают "чрезвычайно сложные недели", для которых потребуются единство, сплоченность, воля и терпение. Также он отметил, что Россия значительно превосходит Украину в ресурсах.

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