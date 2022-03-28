"России, видимо, не будет": СБУ опубликовала разговор оккупанта с родителями

В России начали понимать, чем грозит война / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители России начинают осознавать плачевность ситуации в стране из-за войны с Украиной. Об этом идет речь в очередном перехваченном разговоре российского военного со своими родителями, который опубликовала СБУ,

"Все идет по плану. По американскому. Еще полгода такой войны, и ты не сможешь вернуться в Россию – ее, видимо, не будет... стране, в принципе, ж*па полная", — говорят они.

Россияне также обсуждают мобилизацию в России, а также абсурдность требований Кремля отдать Крым и Донбасс.

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"Ну кого они найдут (в качестве добровольцев для войны в Украине. — Ред.), несколько тысяч идиотов, которым экстрима не хватает, может, им ноги мешают... Нас, как в Афганистане, втянули в свое время в войну. Не надо было туда лезть", — отмечает отец оккупанта.

Тем не менее родители оккупанта верят своей пропаганде в том, что вторжение в Украину организовали американцы, которые заранее готовили украинцев к войне.

Война в Украине 28 марта