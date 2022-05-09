России нужен Змеиный, чтобы атаковать Молдову – Жданов

Олег Жданов считает, что россияне пойдут в наступление на Молдову после захвата острова Змеиный. / Фото: Коллаж: Сегодня

Военный эксперт Олег Жданов считает остров Змеиный ключом к открытию второго фронта для России. Оккупанты пытаются разместить там системы ПВО после того, как ВСУ уничтожили крейсер "Москва". Однако для россиян остров может превратиться в еще одну Чернобаевку.

Об этом он сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина24".

Реклама

"Остров Змеиный – это ключ к открытию второго фронта, который может превратиться для россиян в еще одну чернобаевку. Россия пытается использовать остров как плацдарм для высадки морского десанта в Бессарабии", – пояснил Жданов.

По мнению эксперта, Россия попыталась отрезать территории между Черным морем и Дунаем, отсоединив Бессарабию от основной части Украины и разрушив ракетными ударами городов в районе Залива.

Жданов считает, что Россия попытается разместить на острове Змеином системы ПВО дальнего радиуса действия, чтобы заменить функционал крейсера "Москва" по воздушному прикрытию российской эскадры Черноморского флота.

"Оккупанты пытаются разместить там системы ПВО для прикрытия эскадры. Тогда у них появится шанс максимально близко подойти к берегу и высадить десант".

Жданов добавил, что в таком случае россияне намеревались бы и возможностью через Бессарабию пробиться к границам Молдовы и усилить там свою группу войск.

Реклама

"Тогда это будет или первоочередной захват Молдовы, а только потом наступление на Одессу, или наоборот. Сначала враг попытается взять Одессу, а затем захватит Молдову".

Жданов подчеркнул, что именно это является причиной того, что вокруг острова Змеиный развернулись жестокие бои, как в воздухе, так и на море и суше. При этом Украине достаточно полного огневого контроля над островом Змеиный и не допуска высадки и размещения там российских войск.

"Выбивать оттуда россиян полностью – нет смысла. Нам достаточно того, что мы имеем над островом полный огневой контроль. Высаживать там гарнизон – это фактически билет в один конец, ведь у нас нет флота, чтобы удерживать оборону острова с моря".

По оценке эксперта, россияне в четвертый раз пытаются высадиться на Змеином, и в четвертый раз получают огневое поражение.

Реклама

Читайте также: