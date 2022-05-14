Родственники защитников "Азовстали" обратились за помощью к Китаю

Си Цзиньпина попросили помочь в освобождении военных с "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

Родственники защитников "Азовстали" призвали Китай помочь с экстракцией украинских военных из Мариуполя. Они заявили об этом на пресс-конференции, 14 мая. Воинов, раненых и тела погибших просят вывезти в третью страну до конца войны.

"Просим Китай вмешаться и стать миротворцем в этой войне, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя, с "Азовстали". Время идет на дни, минуты, секунды. В аду наши воины уже побывали, дайте им возможность увидеть солнце", — говорится в заявлении.

Родные просят провести процедуру экстракции и вывезти защитников Мариуполя, раненых бойцов и тела погибших воинов в третью страну, где они будут находиться до конца войны. Такой страной, по их словам, может быть Турция, и ее президент согласен на экстракцию в его страну.

Реклама

"Мы просим многоуважаемого Си Цзиньпина сделать все для спасения мировых ценностей, для спасения защитников Мариуполя", – сказали родные военных, которые находятся на "Азовстали".

Обращались к Эрдогану

Ранее близкие и родственники украинских военных, находящиеся на территории завода "Азовсталь" в оккупированном россиянами Мариуполе, призвали организовать безопасную эвакуацию бойцов с помощью процедуры extraction. Они рассказали об ужасных условиях на окруженном заводе и попросили помочь в этом президента Турции Реджепа Эрдогана.

Родственники бойцов напомнили, что Эрдоган имеет политический вес в мире, поэтому он может попробовать помочь спасти защитников Мариуполя.

Реклама

Читайте также: