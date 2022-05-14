Родичі захисників "Азовсталі" звернулися за допомогою до Китаю

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Родичі захисників "Азовсталі" закликали Китай допомогти з екстракцією українських військових із Маріуполя. Вони заявили про це на пресконференції, 14 травня. Воїнів, поранених та тіла загиблих просять вивезти до третьої країни до кінця війни.

"Просимо Китай втрутитися та стати миротворцем у цій війні, стати порятунком для наших бійців з Маріуполя, з "Азовсталі". Час іде на дні, хвилини, секунди. У пеклі наші воїни вже побували, дайте їм можливість побачити сонце", — йдеться у заяві.

Рідні просять провести процедуру екстракції та вивезти захисників Маріуполя, поранених бійців та тіла загиблих воїнів до третьої країни, де вони перебуватимуть до кінця війни. Такою країною, за їхніми словами, може бути Туреччина, і її президент погоджується на екстракцію до його країни.

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"Ми просимо шановного Сі Цзіньпіна зробити все для порятунку світових цінностей, для порятунку захисників Маріуполя", – сказали рідні військових, які перебувають на "Азовсталі".

Зверталися до Ердогана

Раніше близькі та родичі українських військових, які перебувають на території заводу "Азовсталь" в окупованому росіянами Маріуполі, закликали організувати безпечну евакуацію бійців за допомогою процедури extraction. Вони розповіли про жахливі умови на оточеному заводі та попросили допомогти у цьому президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Родичі бійців нагадали, що Ердоган має політичну вагу у світі, тому він може спробувати допомогти врятувати захисників Маріуполя.

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