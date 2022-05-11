РФ заметает следы. Оккупанты хотят спрятаться за фальшивыми документами

Армия РФ массово меняет документы на "их тут нет" / Фото: Коллаж: Сегодня

Армия РФ обращается к своему командованию с требованием засекретить их участие в войне, которую они развязали в Украине. Информацию о том, как оккупанты пытаются скрыть свои преступления, рассекретило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.

"Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать, требуя у командования предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходили службу в части", – сообщают в ГУР.

В ГУР отмечают, что разведка установила все личности российских военных, которые устраивали зверства на нашей территории, в частности военнослужащих 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО (военная часть 77983).

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"Особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил россии. Спрятаться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство", – сообщает ГУР МО.

Большая часть военных РФ была привлечена к нанесению ракетных ударов и бомбежкам Украины с аэродромов на территории Беларуси. Список командного и летного состава 277 бомбардировочного авиационного полка обнародован на сайте ГУР МО Украины.

Зверства российских оккупантов