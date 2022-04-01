В Тростянце оккупанты издевались над жителями – нашли тела двух мирных

Российские оккупанты продолжают совершать преступления против жителей на территории Украины

В ОГПУ рассказали об убийствах оккупантами местных людей / Фото: Коллаж: Сегодня

В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей. Во время оккупации города русские военные похищали и издевались над гражданскими. Правоохранители проводят расследование по факту нарушения законов войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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"Военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, во время оккупации г. Тростянец похищали и издевались над мирными жителями. После освобождения города от российских войск 30 марта было обнаружено два связанных тела с огнестрельными ранениями", – говорится в сообщении.

Погибшими оказались местные жители. Об их исчезновении сообщили родственники.

Прокуратура проводит расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Оккупанты похищают и убивают мэров украинских городов

Российские оккупанты похитили и убили нескольких мэров украинских городов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу The Economist.

"Похищают мэров наших городов. Некоторых из них убили. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли, и они мертвы. И некоторые из них были заменены.. Эти операции проводят те же люди (похищавшие украинцев во время оккупации Донбасса – Ред.)", – сказал Зеленский.

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