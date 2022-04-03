"80% людей отравились местной пищей". Мариуполец рассказал, как его семью вывезли в РФ

Оккупанты везли украинцев голодными в старых автобусах, а на границе с РФ устроили целое шоу для пропагандистов житель Мариуполя описал депортацию его семьи

Оккупанты насильно вывозят украинцев в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителя Мариуполя Дмитрия Радченко вместе с женой и маленьким ребенком насильно вывезли оккупанты в РФ. Всего российские военные депортировали около 45 тысяч украинцев. Мужчина рассказал, что людей везли в старых холодных автобусах и почти не кормили, но в один момент посадили в новый транспорт – как раз на подъезде к российским журналистам.

Об этом Радченко рассказал 0629.com.

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По словам мариупольца, людей либо принудительно доставали из подвалов и заставляли садиться в автобусы, либо откровенно обманывали. Обещали довезти в Запорожье, но потом, когда транспорт уже тронулся, везли в фильтрационные лагеря. Именно так он и попал на территорию РФ.

Как проходила "эвакуация"

Дмитрий вместе с семьей добрались до выезда из Мариуполя, чтобы выехать в другой город Украины. Но там стояли военные без обозначающих нашивок. Люди не знали, чьи это солдаты. Они заставили украинца практически догола раздеться на морозе – искали украинские тату и следы от ружья. После этого приехали автобусы.

"Нам никто не давал ответ на вопрос: кто они, куда повезут, зачем, что нам делать? Мы стояли, растерянные, и ничего не понимали, что происходит. Со 2 марта мы жили в абсолютном информационном вакууме. В слепоте и глухоте", - сказал он.

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Сначала людей отвезли в Никольское в фильтрационный лагерь – Дмитрия снова раздели и допрашивали, проверяли документы. В поселке украинцев разместили в школе, из еды дали всего по ложке каши, чай и печенье. После ночевки военные заявили, что у людей только несколько вариантов – ехать в Донецк, в Ростов или же назад в Мариуполь.

Семья решила ехать в Ростов, чтобы потом было легче выехать в Европу. Людей снова посадили в автобусы, по дороге старый транспорт сломался и пассажиры ждали новый. К границе с РФ ехали сутки – там их пересадили в новый комфортабельный автобус.

"Мы долго удивлялись, но потом поняли почему. Буквально в 300 метрах от границы автобус остановился у белых надувных палаток российского МЧС. Там были десятки человек – журналистов с видеокамерами. Нам там дали горячую еду. Мы полноценно поели, гречку с мясом, впервые за последний месяц. Мы ели, а нам в лицо тыкают камеру и просят рассказать, как ужасно в Украине. Было очень неприятно", - сказал Дмитрий.

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Оккупанты давали испорченную еду

Оказалось, что украинцев везли не в Ростов, а в Таранрог. У людей даже не спросили, куда они хотят ехать. Однако в Таранроге жителям Мариуполя сказали, что повезут их дальше – во Владимир.

"Еда в поезде была ужасная. Многих тошнило. 80% людей отравились этой местной пищей. Людей рвало. Мы потом уже во Владимире долго лечились от этого", - сказал Дмитрий.

Оккупанты обещали еду и жилье украинским семьям. Однако большинство из них привезли в нечеловеческие условия – Дмитрий уговорил депутата не везти его семью в село. Их поселили в местном отеле.

"Кормят нас трижды в день, но порции микроскопические, и еда воняет, вчера гречка отдавала ацетоном, и съевших госпитализировали в больницы. Целыми этажами вывозили. Мы не ели. Опасно. Постоянно нам преподносят какие-то документы, просят что-нибудь подписать. Статус беженцев мы не оформляли", – добавил украинец.

Сейчас семья ищет варианты, как выехать из России.