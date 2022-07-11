РФ наносит массированный удар по Харькову, слышны мощные взрывы (видео)

Оккупанты выпустили ракеты по Харькову. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове, 11 июля, раздаются мощные взрывы. Очевидцы сообщают о нескольких прилетах в разных районах города и сильном пожаре на месте ударов.

Соответствующее видео опубликовали в местном Telegram-канале.

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"Уже четвертая серия взрывов в Харькове с утра. Вспыхнуло несколько пожаров", – написал военный журналист Андрей Цаплиенко.

Харьковский горсовет сообщил в Telegram, что в связи с обстрелами временно останавливается движение по Салтовской линии метрополитена.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что российские оккупационные войска вечером 8 июля устроили обстрел Харькова и области. Ракеты традиционно запускали из российского Белгорода.

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Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что перспектива наступления оккупантов на Харьков существует. Однако, вероятнее всего, захватчиков туда не отправят.