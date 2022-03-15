РФ не хочет платить даже $53 за своих погибших в Украине: разговор оккупанта с женой

Армия РФ "кидает" своих. Фото: коллаж "Сегодня"

Родным российских оккупантов приходят памятки о том, что военные РФ – якобы в командировке на территории России и обеспечены всем необходимым. Их просят подписать соответствующие бумаги.

В перехваченном разговоре СБУ слышно, как захватчик объясняет своей жене, что российская армия просто "кидает" своих.

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Особое возмущение у него вызывает пассаж о якобы хорошем обеспечении: "А... то есть одна консерва капусты сраной, без мяса, тушеной какой-то... на четверых, 150 грамм на обед... Это считается, что мы обеспечены продовольствием???"

"Вот такие "вкусные" обеды получают оккупанты "могучей" путинской армии... Ну что ж, зато украинская армия достаточно накормит врагов огнем! Мы на своей земле! И будем стоять до последнего!" – добавили в СБУ.

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Сколько стоит жизнь русского солдата?

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что за смерть российского солдата в Украине его семья получит страховое обеспечение и единовременное пособие – 7 млн 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибших.

Об этом Путин сказал во время "совещания" с Совбезом России.

Кроме того, в СБУ заявили, что один день жизни российского оккупанта стоит 53 доллара, но выживут не все.

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Ситуация в Украине 15 марта