Разведка узнала, как жены боевиков "ДНР" пытаются отбить их в РФ

Жены боевиков "ДНР" бунтуют и требуют отпустить их мужей с войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики "ДНР", которые служат в российской армии, жалуются на беспорядок и бесправие. Оккупанты сетуют, что в батальонах наблюдается массовое пьянство и неадекватные действия. Кроме того, "пушечное мясо" не отпускают на ротацию, а их жены блокируют воинские части.

Об этом говорится в перехвате разговора двух боевиков "ДНР", который опубликовало ГУР Минобороны.

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Так, двое "ДНРовцев" в перехваченном разговоре обсуждают беспорядок, который происходит в их части и отсутствие ротации.

Один из собеседников рассказывает, что украинские войска вели обстрел непосредственно их месторасположения. Говорит, что это следствие неадекватных действий сослуживцев, которые ездят по селам на автомобиле, вылезают на повышение, чтобы "поймать" Интернет.

В батальоне массовое пьянство: "Первый взвод в селе. От него уже воет село. Неадекваты".

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Боевики мечтают о ротации

Оккупанты жалуются, что российское командование не отпускает никого на ротацию. А их самих "мобилизовали" даже несмотря на наличие документов, удостоверяющих непригодность к службе в армии.

"105 и 107 полк уже в Донецке. Но их не отпускают. Жены блокируют воинскую часть. Домой их не отпускают. Даже то, что нас набрали по "белым билетам", это не нарушение в этой ситуации. Будто мы должны предупредить, что у меня "белый билет". Здесь вообще цирк. Сейчас все равно буду писать эту е… (осточертелую) жалобу, пошли на… (долой)", – сказал боевик.

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