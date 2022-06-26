"Разбили в пух и прах". "ДНРовец" пожаловался на тяжелые бои с ВСУ – перехват (видео)

Оккупанты боятся ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"

"ДНРовец" пожаловался на тяжелые бои с украинскими защитниками. По его словам, ВСУ разносят "в пух и прах" оккупантов. Кроме того, наши военные ликвидировали российского командира.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Военный так называемой "ДНР" рассказывает, что их подразделение "разбили в пух и прах". Большое количество раненых и погибших:

"Утром как начали, е… (обстреливать) до 12 дня. Хоть бы раз поддержали! Не знаю, сейчас будет решаться вопрос. Мы все ушли в отказ. Больше никуда никто. Из минометов, из чего только не крыли. На эвакуацию сказали, а потом приехали – а почему позиции оставили? Пусть возвращаются. Идите вы на… (долой). Вам нужно, вы и возвращайтесь", – говорит оккупант.

Также российский захватчик рассказал, как его сослуживцы убегали, чтобы их не убили ВСУ:

"Они ни с того ни с сего зашли, просто окружили и как дали пиз… (взбучки). Просили по рации, тупо х… забили (унизили). Бросили через… А потом – возвращайтесь! Там нет никого. А пацаны там недалеко были, россияне оттуда на ногах вй… (убегали). Комбат наш русский, не довезли. Хороший парень. Только 30 отметили", – рассказал оккупант.

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Оккупанты придумали новый лайфхак, чтобы бежать из войны

Российские оккупанты ищут новые лайфхаки, как сбежать из войны, и пьют алкоголь от страха. Теперь они уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам", приезжают домой и на войну больше не возвращаются – пишут заявления на увольнение. Об этом свидетельствует телефонный разговор, перехваченный СБУ.

"У нас все съ*бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются", – рассказывает жене оккупант, воюющий на востоке Украины.

Такая тенденция в рядах врага наблюдается все чаще. Как и то, что оккупанты очень боятся атак украинских защитников. И чтобы заглушить страх, пользуются проверенным способом – пьянствуют.

"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", – признается захватчик.

"...А кому из них страшно, то напоминаем о горячей телефонной линии 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и российских номеров", – отметили в СБУ.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты придумали собственные лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине. Для этого нужно насыпать песок в горючее – чтобы не завелся танк. А если дадут команду наступать пешком – просто послать российского командира.