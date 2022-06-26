"Розбили в пух і прах". "ДНРівець" поскаржився на важкі бої з ЗСУ – перехоплення (відео)

Окупанти бояться ЗСУ. Фото: колаж "Сьогодні"

"ДНРівець" поскаржився на важкі бої з українськими захисниками. За його словами, ЗСУ розносять "в пух і прах" окупантів. Окрім того, наші військові ліквідували російського командира.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Військовий з так званої "ДНР" розповідає, що їхній підрозділ "розбили в пух і прах". Велика кількість поранених та загиблих:

"Зранку як почали є… (обстрілювати) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! Не знаю, зараз буде вирішуватися питання. Ми всі пішли у відмову. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали – а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви на… (геть). Вам треба, ви й вертайтеся", – каже окупант.

Також російський загарбник розповів, як його товариші по службі тікали, щоб їх не вбили ЗСУ:

"Вони ні з того ні з сього зайшли, просто оточили і як дали пиз… (прочуханки). Просили по рації, тупо х… забили (зневажили). Кинули через… А потім – та вертайтеся! Там нікого нема. А пацани там неподалік були, росіяни звідти на ногах вй… (тікали). Комбат наш російський, не довезли. Хороший хлопець. Тільки 30 відзначили", – розповів окупант.

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Окупанти вигадали новий лайфхак, щоб втекти з війни

Російські окупанти шукають нові лайфхаки, як втекти з війни, і п'ють алкоголь від страху. Тепер вони йдуть у відпустку "за сімейними обставинами", приїжджають додому і на війну більше не повертаються – пишуть заяви на звільнення. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила СБУ.

"У нас усі з'ї*алися, залишилося 6 людей, уявляєш?.. Ніхто не повертається, усі звільняються, усі кивають п'ятами", – розповідає дружині окупант, який воює на сході України.

Така тенденція у лавах ворога спостерігається все частіше. Як і те, що окупанти дуже бояться атак українських захисників. І щоб приглушити страх, користуються перевіреним способом – пиячать.

"Я бухаю… Бо боюся. Тут усі бухають", – зізнається загарбник.

"...А кому з них страшно, то нагадуємо про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських і російських номерів", – зазначили в СБУ.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти вигадали власні лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Для цього треба насипати піску в пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати російського командира.