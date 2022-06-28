"Рапорты пишут поголовно". Россияне готовы сидеть без работы, чтобы не попасть на войну – перехват

В России массово увольняются силовики / Фото: Коллаж: Сегодня

В России массово увольняются силовики. Сотрудники ОМОН и СОБР боятся, что их отправят на войну в Украину. Поэтому все поголовно пишут рапорты.

Об этом сообщило ГУР Минобороны.

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В перехвате отец российского оккупанта жалуется на нехватку кадров для силовых структур. Из-за страха попасть на войну в Украину сотрудники ОМОН и СОБР массово подают рапорты на увольнение:

"ОМОНа не хватает. СОБРа не хватает. Рапорты все начали писать поголовно на увольнение", – рассказал россиянин.

Оккупанты придумали новый лайфхак, чтобы сбежать с войны

Российские оккупанты ищут новые лайфхаки, как сбежать с войны, и пьют алкоголь от страха. Теперь они уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам", приезжают домой и на войну больше не возвращаются – пишут заявления об увольнении. Об этом свидетельствует телефонный разговор, который перехватили СБУ.

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"У нас все съе*ались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все кивают пятками", – рассказывает жене оккупант, который воюет на востоке Украины.

Такая тенденция в рядах неприятеля наблюдается все чаще. Как и то, что оккупанты очень боятся атак украинских защитников. И чтобы приглушить страх, пользуются проверенным способом – пьянствовать.

"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", – признается захватчик.

Раньше мы писали, как русские военные насыпают песок в горючее – чтобы не завелся танк. А если дадут команду наступать пешком – просто посылают российских командиров.

Также разведка сообщала, что оккупанты просят своих матерей искать военных юристов, чтобы найти возможность уехать с войны.