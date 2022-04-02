Ракетный удар по Николаевской ОГА: число погибших возросло до 32

Работы по поиску людей под завалами продолжаются / Фото: Коллаж: Сегодня

Количество погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской областной военной администрации возросло до 32 человек.

Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в Telegram.

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По состоянию на 2 апреля из-под завалов спасатели достали тела 32 погибших. Работы на месте продолжаются круглосуточно.

Что известно об обстреле?

Российские оккупанты 29 марта около 08:45 обстреляли девятиэтажное здание Николаевской областной военной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.

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В тот же день сообщалось, что в результате инцидента погибли семь человек. Однако количество жертв растет.

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