Ракетний удар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих зросла до 32

Роботи з пошуку людей під завалами тривають / Фото: Колаж: Сьогодні

Кількість жертв у результаті ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросла до 32 людей.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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Станом на 2 квітня з-під завалів рятувальники дістали тіла 32 загиблих. Роботи на місці продовжуються цілодобово.

Що відомо про обстріл?

Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстрілялидев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.

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Того ж дня повідомлялося, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. Проте кількість жертв зростає.

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