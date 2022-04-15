Пустые дома и руины: что осталось от разбомбленного оккупантами Рубежного (видео)

В городе продолжаются позиционные бои / Коллаж "Сегодня"

Города РубежноеЛуганской области почти нет. Его разрушили российские военные. Вместо промышленного города на месте остались одни руины. Позиционные бои продолжаются.

Об этом сообщает оперативный ВСУ.

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"Вот так реально выглядит "русский мир": горе, смерть и разруха, несущие войска вооруженных сил российской федерации – безжалостные убийцы гражданского населения", – говорится в сообщении.

ВСУ продолжают держать оборону. Также продолжаются позиционные бои, однако враг несет потери.

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Обстановка на Донецком направлении

На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает наступать на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на установку контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск.

В районе Рубежного враг вот уже более месяца безуспешно пытается прорвать нашу оборону, но вместо этого несет потери.

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