Пропагандисты РФ хотят откреститься от убийства пророссийского экс-нардепа Ржавского

Александр Ржавский. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты по неизвестным причинам пытаются убедить общественность в том, что они не убивали в Буче пророссийского экс-нардепа Александра Ржавского. Пропагандисты опубликовали аудиозапись беседы погибшего с российскими военными, которая якобы была сделана 30 марта, но семья Ржавского заявляет, что его убили раньше – 27 марта.

В записи экс-нардеп говорит, почему против членства Украины в ЕС. Якобы "мы для них никто" и что у европейцев и украинцев разная ментальность.

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В Facebook на странице Ржавского его семья опубликовала официальное заявление.

"В наш дом, как и в дома тысячи украинцев пришла беда. Впервые она постучалось в дверь 24 февраля 2022 года, когда бомбы и ракеты упали на украинскую землю. Во второй раз, она разорвала воздух автоматной очередью русского военного, которая прошила грудь нашего отца, брата, мужа. 27 марта 2022 года, на территории собственного двора в городе Буча, на глазах жены и сестры, был убит Ржавский Александр Николаевич. Недавно ему исполнилось 63 года. Опьяневший от собственной безнаказанности "русский" воин оборвал жизнь близкого нам человека, который всю жизнь пытался обезопасить нас от всяческих бед", – говорится в сообщении.

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Ситуация в Буче