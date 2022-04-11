Пропагандисты РФ хотят откреститься от убийства пророссийского экс-нардепа Ржавского

Александр Ржавский. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты по неизвестным причинам пытаются убедить общественность в том, что они не убивали в Буче пророссийского экс-нардепа Александра Ржавского. Пропагандисты опубликовали аудиозапись беседы погибшего с российскими военными, которая якобы была сделана 30 марта, но семья Ржавского заявляет, что его убили раньше – 27 марта.
В записи экс-нардеп говорит, почему против членства Украины в ЕС. Якобы "мы для них никто" и что у европейцев и украинцев разная ментальность.
В Facebook на странице Ржавского его семья опубликовала официальное заявление.
"В наш дом, как и в дома тысячи украинцев пришла беда. Впервые она постучалось в дверь 24 февраля 2022 года, когда бомбы и ракеты упали на украинскую землю. Во второй раз, она разорвала воздух автоматной очередью русского военного, которая прошила грудь нашего отца, брата, мужа. 27 марта 2022 года, на территории собственного двора в городе Буча, на глазах жены и сестры, был убит Ржавский Александр Николаевич. Недавно ему исполнилось 63 года. Опьяневший от собственной безнаказанности "русский" воин оборвал жизнь близкого нам человека, который всю жизнь пытался обезопасить нас от всяческих бед", – говорится в сообщении.
Ситуация в Буче
- 8 марта в Буче началась эксгумация тел из братской могилы возле местной церкви Андрея Первозванного и всех святых. Предположительно там около 70 человек.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки.
- Появились новые доказательства того, что жители Бучи в Киевской области были убиты до того, как украинская армия вернула себе контроль над этим городом.