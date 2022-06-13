Президент Энергоатома сообщил тревожные новости о Запорожской АЭС

Оккупанты укрепляются на АЭС / Фото: Экономическая правда, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию на военную базу. В частности, там размещены военные и тяжелая техника – грузовики, танки и БМП.

Об этом сообщил в интервью LIGA.net президент "Энергоатома" Петр Котин.

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Что происходит

"Оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, но они там укрепляются, роют окопы, используют станцию как военную базу", – сказал он.

По словам Котина, страна-агрессор не сможет поставлять с оккупированной электростанции электроэнергию в Крым и Россию:

"Говорить можно все что угодно, но станция работает в другом частотном режиме и не подключена к энергосистеме России и Крыма".

Ранее Петр Котин сообщал, что на Запорожской АЭС находятся около 500 оккупантов. У них большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может гарантировать безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС. Также в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что российские военные ставят под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС – там сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции.