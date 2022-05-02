Пожилая женщина помогла ВСУ в Киевской области уничтожить около 100 единиц техники РФ

Благодаря помощи женщины ВСУ уничтожали технику РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В селе Мотыжин Киевской области 70-летняя женщина в течение 2 недель наводила артиллерию ВСУ на российскую технику. Героизм женщины стоил ей жизни.

Об этом сообщает Территориальная оборона ВСУ.

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"70-летняя женщина из села Мотыжин Киевской области на протяжении 2 недель осуществляла наводку для нашей артиллерии. Результатом ее работы стало уничтожение около 100 единиц тяжелой техники врага. Военные признают, что благодаря ее действиям оккупанты не смогли пройти дальше населенного пункта. К сожалению, героизм женщины стоил ей жизни. Помним и гордимся нашими Героями", – говорится в сообщении.

По данным ВСУ, у женщины был один из крайних домов села и она видела перемещение техники.

"Работали мы с ней больше двух недель. Она пешком выходила к врагам, считала технику, приходила домой, объясняла расположение своему сыну по телефону. Были такие случаи, когда она шла, сбивалась со счета и возвращалась назад перечислять. Приходила давала координаты приблизительные, называла точки. И уже сын ее примерно говорил где, и мы определяли точки", – рассказал военный.

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Генштаб озвучил потери оккупантов

Российская оккупационная армия в Украине, по состоянию на 2 мая, потеряла убитыми почти 24 тысячи человек, также ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.05 ориентировочно составили:

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личного состава – около 23 800 (+300) человек ликвидировано;

танков ‒ 1048 (+22) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед.;

артиллерийских систем – 459 (+8) ед.;

РСЗО – 152 (+1) ед.;

средств ПВО – 80 (+0) ед.;

самолетов – 194 (+2) ед.;

вертолетов – 155 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28) ед.;

корабли/катера – 8 (+0) ед. (уничтоженные с утра 2 мая российские катера попадут в сводки общих потерь завтра);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);

специальной техники – 38 (+6);

крылатых ракет – 84 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

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