Появилось видео последних боев в Северодонецке. / Фото: Коллаж: Сегодня

Появилось видео последних боев за Северодонецк в Луганской области до того, как ВСУ получили приказ отступить из города. Бой с оккупантами происходил в промзоне.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Видео снимал боец-иностранец, который воюет на стороне Вооруженных сил Украины.

"Последние бои за Северодонецк в промзоне города. Видео снято бойцом Интернационального легиона", – написал Гайдай.

ВСУ отошли с Северодонецка

По словам главы Луганской ОВА, защитники Северодонецка будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции.

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"Рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждено 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат", – рассказал Гайдай.

Также Сергей Гайдай отметил, что войска России продвигаются в направлении Лисичанска из Тошковки-Золотого. В окрестности уже заходили вражеские ДРГ, атаки пройти вглубь города были отбиты.

По данным журналиста Юрия Бутусова, украинские войска вышли из Северодонецка сегодня ночью.

Ранее Гайдай сообщал, что в ближайшие дни оккупационная армия России попытается полностью захватить Луганскую область.

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Также в ISW спрогнозировали, что штурмовые операции Лисичанска не помогут России иметь преимущество в войне, в ближайшее время наступление российских войск значительно снизится.