Появилось новое доказательство убийств жителей Бучи российскими оккупантами (видео)

В Москве рассказывают, что они не причастны к убийству мирных жителей / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Появились новые доказательства того, что жители Бучи в Киевской области были убиты до того, как украинская армия вернула себе контроль над этим городом.
Доказательства в виде видеозаписей с дрона получил российский портал "Медуза" (редакция в Риге, Латвия). Порталу передал видео россиянин Сергей "Боцман" Коротких, который воюет на стороне Украины. Его подразделение вело регулярную разведывательную съемку российских позиций в южных районах Бучи с собственного дрона.
Геолокация
Предоставленная запись снималась в течение нескольких дней, с 23 по 30 марта 2022 года. На этих записях можно увидеть тела убитых, лежащие на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах Бучи.
Редакция "Медузы" провела геолокацию расположения тел и сделала вывод – геолокация полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года, сняли на фото и видео украинские полицейские и журналисты. Именно тогда Буча вернулась под контроль украинской власти.
"Важно отметить, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли", – отмечает издание.
Видеокадры
На нескольких видео рядом с телами можно увидеть военную технику, похожую на технику, которая стоит на вооружении российских десантных частей. Расстояние между людьми и техникой – от нескольких десятков до нескольких сотен метров.
"На одной из записей можно различить людей рядом с одной из этих боевых машин. В это время тела убитых продолжают лежать в нескольких десятках метров от расположения военных. На съемке от 29 и 30 марта российской военной техники на прежнем месте не оказалось. Именно 30 марта российское Минобороны называет днем вывода войск из Бучи", – пишет "Медуза".
Резня в Буче
- Сегодня, 7 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что большинство погибших мирных жителей города во время оккупации были застрелены. В 90% именно пулевое ранение стало причиной гибели жителей Бучи в период пребывания там российских войск.
- Немецкое издание Spiegel также получило доказательства, что жителей Бучи целенаправленно расстреливали российские оккупанты. Оказывается, разведка Бундесвера перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче. Они свидетельствуют, что убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ по запугиванию населения украинских городов.
- Американский телеканал CNN сообщил, что США смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие преступления в Буче. Выявление причастных – важный приоритет для разведывательных структур США.