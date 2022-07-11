Посол США увидела своими глазами зверства в Макарове (фото, видео)

Бринк побывала на местах преступлений захватчиков/Фото: twitter.com/USAmbKyiv, коллаж: "Сегодня"

Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Макаровчто в Киевской области, который пострадал от ожесточенных боев во время обороны столичного региона от российских захватчиков.

О своей поездке она рассказала на странице в Twitter.

Реклама

Подробности

"Глубоко тронута рассказами тех, кто пострадал от жестоких нападений россиян на Макаров. Горжусь гуманитарной помощью США, благодаря которой люди могут восстанавливаться и выздоравливать", — написала Бринк в Twitter.

Также посол поблагодарила Всемирную организацию здравоохранения за помощь украинцам в Макарове.

"Спасибо Всемирной организации здравоохранения за вашу неутомимую работу в Макарове, чтобы накормить тех, чьи жизни были вырваны с корнями жестокой войной России. Горжусь тем, что финансирование США через Агентство по международному развитию поддержало работу Всемирной продовольственной программы с 8 миллионами людей по всей Украине", — добавила посол.

Реклама

Санду своими глазами увидела последствия зверств оккупантов в Буче и Ирпене

Президент Молдовы Майя Санду посетилаБородянку, Бучу и Ирпень под Киевом.

"В Киевскую область приехала Президент Молдовы Майя Санду. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами убедиться в последствиях российской оккупации украинских территорий", — сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что спецпредставитель ЕС по правам человека ужаснулся от зверств кафиров в Буче и Ирпене. Также мы писали, что журналисты нашли еще одного оккупанта, причастного к зверствам в Буче.