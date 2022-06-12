После взрывов в Чорткове отключили газ

Взрывы в Тернопольской области: в Чорткове отключили газ. Коллаж "Сегодня"

Из-за взрыва, в субботу, 11 июня, власти города прекратили снабжение газа.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

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"В городе Чортков местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва", — говорится в его сообщении.

Жителей области также просят направлятся в укрытия в случае повторной воздушной тревоги. Не снимать, не фотографировать и не комментировать в соцсетях последствия взрывов.

"Призываю доверять только официальной информации. Специалисты работают на месте происшествия. Все достоверные новости о ситуации на Чертковщине будут сообщать на своих каналах в соцсетях", – говорится в сообщении.

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Напомним,​ 8 июня русские оккупанты в Луганской области произвели мощный обстрел территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот". Во время атаки бомбоубежище уцелело, выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло.

Президент Владимир Зеленский ранее объяснил, почему отступление ВСУ из Северодонецка на более выгодные позиции сейчас не рассматривается.