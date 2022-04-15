Помощь здесь и сейчас: в Киев передали более 30 тыс. наборов с самым необходимым

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать переселенцам / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

С начала войны Фонд Рината Ахметова поддерживает украинцев, наиболее пострадавших после российского вторжения.

Как передает "Сегодня", 15 апреля в Киев и область направили очередную партию гуманитарной помощи.

Реклама

В общей сложности для киевлян, жителей Ирпеня, Бучи и других населенных пунктов доставили 34,5 тыс. продуктовых наборов. Базовые продукты получили 27 тыс. жителей Киева и вынужденные переселенцы, еще 7,5 тыс. – жители сел и городков вокруг столицы.

"Мой Благотворительный Фонд помогает украинцам выжить – водой, продуктами, медикаментами, любой помощью, которую мы можем дать здесь и сейчас. А бизнесы SCM помогают армии и территориальной обороне. Помогают защищать наш суверенитет, нашу свободу и независимость. Помогают победить", – сказал Ринат Ахметов.

В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" окажут помощь 200 тысячам украинцев. Фонд работает 16 лет и за это время поддержал 8 млн человек, которые находились в бедственном положении.

Поддержка в военное время

Уже два месяца подряд Фонд Рината Ахметова продолжает собирать и доставлять гуманитарную помощь в кризисные регионы Украины. Недавно очередную партию поддержки получил Покровск – это 4000 продуктовых наборов для жителей города и района.

Реклама

Украинскую экономику активно восстанавливают компании и фонды, которые помогают нуждающимся в поддержке во время войны. К примеру, Фонд Рината Ахметова передал Харьковской областной больнице 30 тыс. единиц медикаментов. Помощь состояла из самого необходимого:

антисептиков;

антибиотиков;

средств для обработки ран;

обезболивающего;

других лекарств.

Раньше мы рассказывали, на какое жилье могут рассчитывать люди, лишившиеся дома из-за войны, и когда это произойдет.