Полгорода вырастила: В Ирпене оккупанты убили директора детсада и ее мужа

В Ирпене оккупантами убита директор детсада с мужем. Коллаж "Сегодня"

В Ирпене российские оккупанты убили директора детского сада "Веночек", которая вырастила полгорода, и ее мужа.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Містоінформ – Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське".

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"Старожилы Ирпеня знают Ларису Осипенко, которая много лет была заведующей детским садом на ул. Киевская. Пол-Ирпеня выросли во всем садике. Вчера эти скоты убили тетю Ларису и ее мужа Вадима. Почивайте с миром!", – говорится в сообщении.

В комментарии к новости пользователи вспомнили убитого мужа директора детского сада.

"Муж ее часто сидел с детьми, которых не успели вовремя унести. Вечный покой этой семьи", – пишут пользователи.

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Ирпень, Буча и Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины

В Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области бойцы ВСУ взяли в кольцо российских оккупантов. Об этом сообщает телеканал "Украина 24" со ссылкой на Бучанский городской совет.

"Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что Макаровская, Бучанская, Ирпенская и Дмировская общины остаются под обстрелами врага.

Кроме того, на оккупированных территориях захватчики массово занимаются мародерством. Военные РФ врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, отстреливают собак, скот режут на мясо.

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