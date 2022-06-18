Погиб, вынося собратьев с поля боя. История Героя Украины Виктора Головко

У 37-летнего Виктора Головко осталась жена и двое детей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Виктор Головко – старший лейтенант Нацгвардии, командир группы отдельного отряда спецназначения "Омега". С начала вторжения России в Украину встал на защиту Киева. Через несколько недель в бою у столицы получил ранение, прикрывая собой собрата. В тот же день погиб, унося с поля боя раненого военного.

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Кто такой Виктор Головко

37-летний военный всегда был одним из первых, кто приходил на помощь товарищам. Старался, чтобы группа, которую он возглавлял, была лучшей.

Об опыте и профессионализме Виктора Головко говорят несколько фактов его биографии. С почти двадцати лет, преданных военной профессии, в отряде он прослужил девять. В штат был зачислен еще контрактником — а это элитное подразделение комплектовалось офицерами (и только как исключение — опытными и мотивированными сержантами), поэтому свои офицерские погоны и должность командира группы боевых пловцов Виктор получил непростой ценой.

Постоянно работал над повышением своего профессионального уровня, особое внимание уделял профессиональной водолазной подготовке и закаливанию организма, иногда работая на предельных человеческих возможностях. Среди личного состава отряд отличался особой выносливостью и внимательностью.

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Виктор Головко. Фото: Дубовицкий горсовет

С августа 2014 Виктор Головко неоднократно принимал непосредственное участие в выполнении служебно-боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил (антитеррористической операции) на территории Донецкой и Луганской областей. Благодаря умелым и решительным действиям офицера группа выполнила поставленные задачи на высоком уровне.

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Где Виктор Головко встретил войну

24 февраля личный состав подразделения под руководством старшего лейтенанта Виктора Головко выполнял задачи по обороне аэропорта "Киев", чтобы не дать возможности диверсионным группам противника создать плацдарм с целью высадки вражеского десанта. Удерживая позиции, подразделение под руководством офицера было задержано и передало представителям Службы безопасности Украины 11 человек, подозреваемых в разведывательно-диверсионной работе.

4 марта 2022 года спецназовцы НГУ были переброшены в Вышгородский район Киевщины. В соседних населенных пунктах и окрестных лесах орудовали ДРГ противника, оккупанты искали переправы через реку Ирпень для развития дальнейшего наступления в сторону столицы. Прочесывая местность, наши спецназовцы обнаруживали места потенциальных переправ и охотились на вражеских диверсантов. В частности, 7 марта вблизи села Синяк ими был обнаружен и обезврежен секрет противника.

До последнего вздоха помогал собратьям: как погиб

14 марта 2022 во время выполнения боевого задания его подразделение попал в огневую засаду. Выстрелом из РПГ был поврежден первый БТР, противник открыл шквальный огонь. Началось сражение. Через некоторое время вертолет МИ-8 под прикрытием вертолета КА-52 позади группы старшего лейтенанта Головка высадил вражеский десант. Старший лейтенант Головко принял решение, развернув группу, уничтожить вражеский десант. После полного уничтожения десанта группа присоединилась к основным силам.

Во время боя с основной группировкой противника появились первые раненые. Старший лейтенант Виктор Головко бросился оказывать медицинскую помощь и отстреливаясь вынес бойца с поля боя к эвакуационному автомобилю, который выгодно находился в низине.

Возвращаясь к основным силам, Виктор Головко заметил, как вблизи заходил на посадку еще один вертолет с вражеским десантом. Понимая сложную боевую обстановку, он без колебаний направился для его уничтожения. Как только вертолет приземлился и первые российские десантники затронули землю, Виктор открыл огонь, ликвидировав их. Вертолет сразу начал набирать высоту. Своим героическим поступком офицер не допустил высадки десанта позади наших позиций. Вернувшись к раненым, он снова стал оказывать им помощь.

Во время наложения жгута одному из бойцов Виктор Головко увидел, как рядом упала граната, которую применили силы противника, шедшие в наступление. Не раздумывая, он героически прикрыл собой собрата, в результате чего сам получил ранение.

Несмотря на боль, Виктор сумел вынести товарища с поля боя в эвакуационный автомобиль. Но при посадке враг коварно попал из РПГ в автомобиль. Старший лейтенант Виктор Головко и два бойца погибли на месте.

Виктор Головко. Коллаж "Сегодня"

В последний путь Виктора Головко провели в родном селе Дубровицы Ровенской области. У него осталась жена и двое детей.

Навсегда Герой Украины

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу Указом президента Украины от 17 апреля 2022 года № 251/2022 старшему лейтенанту Головку Виктору Александровичу присвоено звание Герой Украины.

Также мы писали о майоре Национальной гвардии Украины, командире группы отдельного отряда спецназначения "Омега" Романа Собкива, погибшего, защищая Киев.

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