Под Северодонецком ВСУ оттеснили оккупантов на важном направлении

ВСУ борются с оккупантами на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины вытеснили российских оккупантов в направлении трассы Лисичанск – Бахмут. При этом враг продолжает штурмовать Северодонецк. Захватчики убивают мирное население.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Северодонецк – это Украина! ВСУ вытеснили орков в направлении трассы Лисичанск – Бахмут. За сутки россияне убили двух мирных жителей", – заявил он.

По словам Гайдая, оккупанты до сих пор находятся в гостинице областного центра среди горы трупов своих солдат. Враги штурмуют город, а бои идут без остановки.

Наступления в Боровском и Бобровом отбили – россияне отступили на ранее занятые позиции.

Также украинские защитники получили успех в направлении "дороги жизни", россиян отбили и вытеснили.

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"За минувшие сутки на Донбассе отбито семь атак врага, уничтожены один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10", – отметил Гайдай.

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Оккупанты штурмуют Северодонецк. Фото: Сергей Гайдай

Ягун рассказал, где назревает "новый Мариуполь" и как его избежать

Ситуация у Северодонецка действительно очень тяжелая – не исключено, что украинским военным вообще придется отойти и покинуть город. Об этом генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сказал в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

"Украинская тактика"

"Это не мне принимать решения, а людям, непосредственно находящимся на месте событий, Ситуация очень простая: не стоит копировать тактику когда-то советской армии, еще каких-то армий, пытавшихся закрепиться на каких-то участках и умирать там до последнего бойца, потому что зачем держать город, когда можно отойти, а через некоторое время его освободить – это гораздо эффективнее и без потерь. Я думаю, что это однозначно именно украинская тактика", – сказал он.

В то же время он назвал российское наступление "чрезвычайно жестким":

"Причем подтверждена тактика, которую оценивали наши партнеры, – о том, что они (российские оккупанты. – Ред.) отошли от желания того, что хотели проводить крупные армейские операции, захваты десятков тысяч бойцов и т.д. Они сейчас сконцентрировались на батальонном уровне и кооперируются фактически на уровне даже некоторых рот".

По мнению Ягуна, оккупанты оперируют сейчас тем, чтобы захватить какой-нибудь поселок, квартал, обойти по какой-то дороге. Т.е. от глобальных вещей – захватить Киев за три дня – дошло до "Дай бы Бог захватить за неделю Северодонецк".

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