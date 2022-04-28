Под Мелитополем взорвался мост, по которому оккупанты привозили оружие

Россияне остались без железнодорожного сообщения из-за подрыва моста / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 28 апреля, около 8:00 произошла самоликвидация железнодорожного моста в Акимовке Мелитопольского района. Мост использовался российскими оккупантами для переброски войск и топлива из Крыма, а также вывоза награбленного.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

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"Сегодня около 8 утра произошла самоликвидация железнодорожного моста в Акимовке Мелитопольского района. Через этот мост оккупанты поставляли оружие и топливо из Крыма. После самоликвидации у москалей началась паника, так как поняли – достанем их повсюду", – написал он.

Крым станет ловушкой для оккупантов, если уничтожить мост

Крымский мост является артерией, по которой армия РФ может перебрасывать подкрепления из материковой части России в оккупированный Крым. Его нужно уничтожить, чтобы быстрее освободить юг Украины от оккупантов. Об этом сообщает военный эксперт Олег Жданов, пишет Гордон.

"Если эта артерия будет перерезана, то Крым становится логистической ловушкой. И Россия не сможет перебрасывать подкрепление так оперативно, как она это делает. Это можно будет сделать морем, но море сейчас немножко уже не такое гостеприимное для россиян, как было раньше", – говорит Олег Жданов.

По словам военного эксперта, мост нужно было уничтожить еще ранее. Когда это произойдет, то украинским защитникам будет легче надеяться на быструю деблокировку Мариуполя и на скорейшее освобождение южного фронта от оккупантов.

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