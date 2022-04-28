Під Мелітополем вибухнув міст, яким окупанти привозили зброю

Росіяни залишились без залізничного сполучення через підрив мосту / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 квітня, близько 8:00 сталася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району. Міст використовувався російськими окупантами для перекидання військ і пального з Криму, а також вивезення награбованого.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

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"Сьогодні близько 8-ї ранку сталася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району. Через цей міст окупанти постачали зброю та пальне з Криму. Після самоліквідації у москалів почалася паніка, бо зрозуміли – дістанемо їх всюди", – написав він.

Крим стане пасткою для окупантів, якщо знищити міст

Кримський міст є артерією, якою армія РФ може перекидати підкріплення з материкової частини Росії в окупований Крим. Його треба знищити, щоб швидше звільнити південь України від окупантів. Про це повідомляє військовий експерт Олег Жданов, пише Гордон.

"Якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає логістичною пасткою. І Росія не зможе перекидати підкріплення так оперативно, як вона це робить. Це можна буде зробити морем, але море зараз трошки вже не таке гостинне для росіян, як було раніше", – каже Олег Жданов.

За словами військового експерта, міст потрібно було знищити ще раніше. Коли це станеться, то українським захисникам буде легше сподіватися на швидке деблокування Маріуполя та на швидке звільнення південного фронту від окупантів.

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