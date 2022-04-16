Под Киевом подросток подорвался на растяжке (фото)

В Киевской области подросток попал на снаряд. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области 17-летний парень подорвался на растяжке. К счастью, подросток остался жив.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
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15 апреля в селе Литвиновка подростки пошли гулять в заброшенное помещение. Как только 17-летний парень открыл дверь, как произошел взрыв.
К счастью, все ребята выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался.
"Уважаемые граждане, призываем вас быть осторожными, следить за досугом детей, не пользоваться лесными дорогами и тропами, не посещать не обследованные правоохранителями здания в районах, которые были в оккупации и следовать инструкциям взрывотехников и спасателей", – подчеркнули в полиции.
Подросток подорвался на растяжке. Фото: полиция Киевской области
В Запорожской области трое подростков подорвались на снаряде – ОГА
В селе Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков нашли опасный предмет (вероятно, мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним, пока он не сдетонировал. В настоящее время дети госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.
"Дети 2007, 2008, 2009 годов были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 года находится в реанимации. Такие остатки войны угрожают безопасности детей и приводят к травмам, увечьям и потери жизни", – говорится в сообщении.
В Запорожской ОГА напомнили, что враг использует заминированные предметы, а также может сбрасывать противопехотные мины-"бабочки". Еще одной опасностью являются неразорвавшиеся снаряды. Об этом нужно рассказывать детям.
Снаряды могут выглядеть как игрушки, мобильный телефон, шариковая ручка. Начиненными взрывчаткой могут оказаться любые предметы. Противопехотные мины-"бабочки" имеют необычную форму, а их корпус, изготовленный из пластика, может быть разного цвета.
"Уважаемые родители и опекуны! Объясните ребенку, что опасной может быть любая находка. Как бы ни было интересно, ее нельзя подбирать, ведь вред для здоровья и даже жизни очень серьезный" , – говорится в сообщении.