Под Киевом подросток подорвался на растяжке (фото)

В Киевской области подросток попал на снаряд. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области 17-летний парень подорвался на растяжке. К счастью, подросток остался жив.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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15 апреля в селе Литвиновка подростки пошли гулять в заброшенное помещение. Как только 17-летний парень открыл дверь, как произошел взрыв.

К счастью, все ребята выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался.

"Уважаемые граждане, призываем вас быть осторожными, следить за досугом детей, не пользоваться лесными дорогами и тропами, не посещать не обследованные правоохранителями здания в районах, которые были в оккупации и следовать инструкциям взрывотехников и спасателей", – подчеркнули в полиции.

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Подросток подорвался на растяжке. Фото: полиция Киевской области

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В Запорожской области трое подростков подорвались на снаряде – ОГА

В селе Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков нашли опасный предмет (вероятно, мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним, пока он не сдетонировал. В настоящее время дети госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

"Дети 2007, 2008, 2009 годов были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 года находится в реанимации. Такие остатки войны угрожают безопасности детей и приводят к травмам, увечьям и потери жизни", – говорится в сообщении.