Під Києвом підліток підірвався на розтяжці (фото)

На Київщині підліток потрапив на снаряд. Фото: колаж "Сьогодні"
На Київщині 17-річний хлопець підірвався на розтяжці. На щастя, підліток залишився живим.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.
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15 квітня у селі Литвинівка підлітки пішли гуляти у закинуте приміщення. Щойно 17-річний хлопець відчинив двері, як стався вибух.
На щастя, усі хлопці вижили. Один із постраждалих отримав травми голови, проте госпіталізації не потребував.
"Шановні громадяни, закликаємо вас бути обережними, стежити за дозвіллям дітей, не користуватись лісовими дорогами та стежками, не відвідувати не обстежені правоохоронцями будівлі в районах, які були в окупації та дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників", – наголосили в поліції.
Підліток підірвався на розтяжці. Фото: поліція Київської області
У Запорізькій області троє підлітків підірвалися на снаряді – ОДА
У селі Обільне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно, міна або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним, допоки він не здетонував. Наразі діти госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.
"Діти 2007, 2008, 2009 років були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина 2008 року перебуває у реанімації. Такі залишки війни загрожують безпеці дітей та призводять до травм, каліцтв та втрати життя", – йдеться у повідомленні.
У Запорізькій ОДА нагадали, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-"метелики". Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались. Про це потрібно розповідати дітям.
Снаряди можуть мати вигляд іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки. Начиненими вибухівкою можуть виявитися будь-які предмети. Протипіхотні міни-"метелики" мають незвичну форму, а їхній корпус, виготовлений з пластику, може бути різного кольору.
"Шановні батьки та опікуни! Поясніть дитині, що небезпечною може бути будь-яка знахідка. Як би не було цікаво, її не можна підбирати, адже шкода для здоров’я і навіть життя дуже серйозна", – йдеться у повідомленні.