По Николаеву прокатилась серия мощных взрывов: что происходит (обновлено)

В Николаеве слышны взрывы / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Николаев подвергся обстрелу со стороны российских военных. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале.

"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Пройдите в укрытие. Будьте максимально осторожны", – написал он.

По его словам, в городе объявлена угроза артиллерийских обстрелов.

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В 11:15 было официально объявлено об угрозе артиллерийского обстрела.

В 11:24 в Николаеве объявлена воздушная тревога.

14:09 Обновлено. С территории Херсонской области российские военные выпустили по Николаеву три крылатые ракеты наземного базирования. Попадание произошло в производственную и социальную инфраструктуру города, ранено одно гражданское лицо, подробности уточняются.

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По Одесской области враг выпустил 2 крылатые ракеты, которые успешно ликвидированы силами противовоздушной обороны.

Ситуация в Николаевской области и Николаеве