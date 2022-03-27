По Львову выпустили российские ракеты, когда Байден находился в 10 минутах полета снарядов от города — Генштаб

Оккупанты активизировались в обстрелах западной Украины/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Второй день подряд российские оккупанты прибегают к воздушному террору. По мирным украинским городам летят десятки крылатых и баллистических ракет.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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Оккупанты пускают ракеты с моря, суши и воздуха из-за пределов территории Украины. Шесть таких ракет сегодня (26 марта — Ред.) выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.

"Впрочем, понятно, почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, который именно в то время находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова. После такого поступка кремлевского фюрера самое время принять решение и передать Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18! Чтобы украинские защитники неба на уровне сражались с превосходящими силами противника, как в количестве, так и в технологичности вооружения. Мы сами закроем небо, дайте нам немного оружия", — говорится в сообщении.

За сутки 26 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили всего один самолет оккупантов. Это из-за того, что враг существенно снизил авиационную активность в воздушном пространстве Украины и наносит массированные ракетные удары.

Для проведения воздушной разведки и доразведки объектов, по которым были нанесены удары ракет, оккупанты активно используют беспилотные летательные аппараты разных типов, от оперативно-тактического уровня – до квадрокоптеров, которые все больше уничтожает украинская ПВО.

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Поэтому в течение суток, кроме упомянутого самолета, воздушные силы уничтожили по меньшей мере 12 БПЛА разных типов, 2 крылатые ракеты. Есть хорошие новости и от Десантно-штурмовых войск. Сегодня воины одной из бригад ДШВ из переносных ракетных комплексов сбили три крылатые ракеты, которые несли смерть украинцам.

Активные действия в небе продолжает авиация Воздушных Сил, истребители патрулируют воздушное пространство, осуществляя перехват воздушных целей, истребительное прикрытие войск и объектов. Ударная авиация продолжает наносить удары по войскам рашистов на определенных направлениях.

Всего за сутки уничтожено:

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1 самолет;

12 БПЛА различных типов;

5 крылатых ракет.

Ракета оккупантов попала в нефтебазу в Ровенской области

Российские оккупанты попали ракетой в военную нефтебазу вблизи города Дубно. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, это произошло во время второй воздушной тревоги в Ровенской области. Во время первой тревоги был сбит беспилотник.

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