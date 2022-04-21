Пионтковский: Путину сказали, в случае применения ядерного оружия мы ударим по тебе

Андрей Пионтковский рассказал, какой конец ждет "спецоперацию" Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский убежден, что Пентагон наконец-то провел серьезный разговор с представителями Минобороны РФ на предмет возможного применения Россией тактического ядерного оружия. Эксперт считает, главе Кремля открыто намекнули, что о его дислокации знают и нанесут ответный удар именно туда.

Об этом, а также о российских химических войсках, вероятном политическом исходе войны на Донбассе, возможном военном перевороте в РФ и новой конструкции мировой безопасности он рассказал в интервью Наташе Влащенко специально для Youtube-канала "Україна 24".

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О наступлении на Донбасс и возможных политических результатах

Впервые мы о второй фазе услышали 25 марта. Генерал, озвучивший его, поставил под вопрос цели войны, объявленной Путиным. Он говорил, что Россия не собиралась занимать украинские города, а задача, дескать, расширить ОРДЛО до административных границ Донецкой и Луганской областей. Эту же точку зрения позже повторил генерал-полковник Фомин, который является ключевой фигурой в переговорах, при котором Слуцкий и Мединский – клоуны.

Похоже, что это консолидированная точка зрения Генштаба. Это неудивительно, потому что эта же точка зрения высказывалась косвенно и до начала войны. Я согласен с военными экспертами, что никаких драматических военных результатов битва за Донбасс не принесет, кроме гибели огромного числа людей.

Произойдет изменение линии соприкосновения, где-то в пользу русских, а где-то – украинцев. Москве не удалось мобилизовать значительных резервов, хоть они и оголили все свои геополитические фланги для этой битвы. Вывели контингент из Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии, и даже 201 дивизию с таджикско-афганской границы. Но перевеса в живой силе у русских нет.

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Что касается украинской стороны, если все то, что американцы готовы поставлять, понемногу начнут поставлять, — это и танки, и гаубицы, и МИГи, и С300, – украинцы получат отличный шанс для контрнаступления. Скорее всего, это кончится позиционным маневрированием, но самыми интересными будут политические итоги в Москве. Эта позиционная ничья для украинцев является громадным политическим успехом.

Классический конфликт, который получил развитие после битвы за Киев, ставки Путина и Генштаба, — к слову, такой же возникал в ставке Гитлера и Сталина, – примет острые решающие формы.

Об участи боевика Басурина, который "слил" химические войска РФ

Этот дурачок и донецкий палач Басурин докладывал Скабеевой, что "этих уродов невозможно оттуда выкурить, сегодня мы обратимся к химическим войскам". Он на несколько дней исчез, думаю, его расстреляли. Он выдал страшную российскую государственную тайну. Это будет еще иметь серьезные международные последствия.

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Официально же Россия еще 10 лет назад уничтожила все свои арсеналы с химическим оружием. Но со слов Басурина оказалось, что у РФ все еще есть химические войска, с которыми боевик сотрудничал. И в тот же вечер они таки что-то сбросили над "Азовсталью". Но, видимо, потом, испугавшись болтовни Басурина, на время прекратили эти акции.

О назначении нового командующего российской армией

Российский диктатор назначил генералом российской армии Александра Дворникова с репутацией, небезызвестной всему миру. Его называют "мясником Алеппо" и "палачом Сирии".

Но все его военное искусство — это бомбардировать с воздуха или со дна Каспийского моря сирийские города, а также применять химическое оружие. Он уничтожил Алеппо, но делал он это без всякого сопротивления. У сирийских повстанцев и мирных жителей не было ни авиации, ни противовоздушной обороны, ни даже "стингеров". Вот он безнаказанно, спокойно, по-садистски их уничтожал.

Все заметили, что с назначением генерала Дворникова усилились обстрелы всех украинских городов, поскольку это единственная тактика, на которую он способен. Но в Украине действовать безнаказанно ему не удастся.

Об оставшихся ресурсах армии РФ и готовящихся провокациях на Пасху

В глаза бросается тот факт, что у российской армии, видимо, исчерпан ресурс самого современного оружия. Поступают танки и военные транспортеры производства 60-ого года со складов на Урале. Вопрос технического обеспечения стоит достаточно остро.

На крейсере "Москва", судя по реакции американских экспертов, ядерных боеголовок не было. В противном случае было бы намного больше шума.

Пропагандистские блогеры сегодня сообщили, что украинцы окончательно перешли черту. Оказывается, Украина якобы обстреляла свое же село на границе. Зачем это Украине? А теперь весь мир ждет страшного ответа Путина.

Вся жизнь Путина — провокация. Он получил власть, взорвав несколько домов с россиянами в декабре 1999 года. Это стилистика, он все время будет устраивать такие вещи.

О путинском ядерном шантаже и "ответке" США

Показательно, что Путину (на угрозы о применении ядерного оружия – прим. ред.) отвечал не госсекретарь Энтони Блинкен, а молодой пресс-секретарь, довольно резко и презрительно. Речь шла о том, что никакие угрозы не разубедят США в полной поддержке Украины.

Произошло решительное изменение отношения Запада к путинским ядерным угрозам. Это случилось в начале апреля. До этого нас всех раздражало, что Байден встает утром и начинает: мы никогда не пошлем своих солдат, мы никогда не, — и очень долго рассказывает, что никогда не будет сделано США.

Или генсек НАТО Столтенберг, который возглавляет мощнейший военный блок, бегает и заявляет, что, оказывается, самое главное — это не допустить эскалации, войны с русскими и третьей мировой. Они все время пугались этого примитивного ядерного шантажа. Но именно этот шантаж лег в основу стратегического плана путина по победе над НАТО.

К Украине он не имел никакого отношения. Это сейчас он (Путин – прим. ред.) начал задумываться об использования ядерного оружия в Украине. До этого – нет, зачем, когда он за три дня собирался брать Киев.

Данная стратегия была разработана для войны с НАТО. Так, Путин идет на страны Балтии, НАТО выступает в защиту. Тогда путин говорит: либо вы отступите, либо я применю тактическое ядерное оружие и уничтожу европейский город или крупное соединение американских войск. Он был убежден, что Запад испугается и отступит.

Для этого действительно были основания. Поведение Запада было "беззубым" в прежних ситуациях, в Грузии, в 2014 году в Украине. Это продолжалось до недавнего времени. Путин понимал, что силы Альянса обладают большим превосходством. Правда, до полномасштабной войны с Украиной никто не представлял, каким громадным превосходством. Что такое российская армия, теперь мир знает совершенно по-другому.

Но, насколько я знаю, состоялся очень серьезный разговор. Запад не должен бояться ядерного шантажа. У Штатов ядерного оружия не меньше, чем у Путина. Думаю, американский генерал позвонил российскому и сказал: послушайте, мы не отступим, а тут же применим соразмерный ограниченный удар по вашей цели, передайте это своему шефу.

Ведь, поскольку россияне шантажируют мир давно, за эти годы американцы создали новый класс оружия – маленькие боеголовки от 2 до 5 тонн. Иначе они бы попадали в глупую ситуацию, будучи вынужденными в ответ уничтожать мегатонными бомбами полмира вместе с Питером и Москвой. Теперь у Штатов есть другой ответ, маленькие, проникающие в любой бункер бомбы.

Кроме того, американцы показали свои сверхновые средства шпионажа, из чего следует, что им известно, где прячется российский диктатор. То есть, фактически, ему было сказано, что если ты применишь тактическое ядерное оружие, ответный удар будет по тебе лично. И все изменилось.

Перестали бояться даже восточные страны Европы. Например, Словакия передала Украине ракетно-зенитные комплексы С300 и МИГи. И никакого удара по конвоям не будет, потому что удар по территории Польши означает войну с НАТО, а Альянс ответит. Если он применит тактическое ядерное оружие, по нему и ударят тут же. Эта тема снята.

Пошли разговоры об использовании ядерного оружия в Украине. До недавнего времени западные лидеры не озадачивались этой темой. Теперь два крупных российских агента выступили с обращением к президенту Зеленскому с предложением капитулировать. В этом случае шантаж продолжает использоваться. Но что изменит в военном отношении сброс бомбы на территорию Украины, кроме загрязнения, в том числе, и России, и Беларуси? Россия сжигает своих же.

Об исходе войны и грядущей схватке Путина с Генштабом

Ясно, что Путин никогда уже не простит генералов, которые вызвали сомнения в его гениальности. И он, в общем, начал их осаживать. Чистка генералов началась.

С этим связано, во-первых, назначение генерала Александра Дворникова главнокомандующим российской армией: Путин будет менять военных и продвигать безумных полковников-палачей типа Дворникова, это его план.

Во-вторых, исчезновение ряда видных публичных деятелей. Сейчас кремлевская пропаганда показывает ранее заготовленные сюжеты о Шойгу, чтобы убедить общественность в его существовании.

Путин может обвинить генералов в предательстве. Но поскольку времена не сталинские, а генералы живут в информационном пространстве, они попробуют предупредить эту ситуацию. Генералы тоже готовятся к этой схватке.

Эти события будут разворачиваться в первой декаде мая. Они определят исход войны. Одна из сторон должна другую ликвидировать. Это главный итог битвы за Донбасс. Еще раз повторю, основная битва будет не на Донбассе, а в Москве. Военный итог будет трагическим из-за гибели многих людей. Но политически отодвинуть диалог уже не получится.

Исход войны предопределен: Украина победит, а россия потерпит поражение. Но вопрос – какое поражение, и какими будут его последствия.

Об аресте Медведчука

Все знали, что они деньги воровали, как эти финансовые потоки шли, кому платили. Ну назовет (Медведчук – прим. ред.) еще несколько фамилий. Но все знали прикормленных им политологов, этого украинского квазимодо и певца кремля Погребинского и Карасева. Всех назовут, на кого деньги шли, и их засудят.

В РФ Сергея Беседу (экс-руководитель 5-й службы ФСБ, генерал-полковник – прим. ред.) и Владислава Суркова (бывший советник Путина – прим. ред.) будут судить за растрату средств.

Если бы украинская "операция" Путина увенчалась успехом, они бы получили звания героев. В сложившейся ситуации банальное обвинение в воровстве — формальное, этих деятелей судят за провал операции в Украине и неправильное информирование.

Я уверен, что Медведчука заставляют говорить что-то об обмене. Он не хочет в Москву, там его посадят в ту же камеру, и это будет дело Суркова-Беседы-Медведчука о растрате.

Какой может быть новая архитектура мировой безопасности

Новый мировой порядок после мировой войны формируется державами-победителями. Так было в 1918 году в Версале, так было в 1945 в Потсдаме. Основной державой-победительницей будет Украина, поэтому она будет играть ведущую роль в создании архитектуры безопасности. Ее контуры просматриваются в концепции Зеленского о гарантах безопасности. В ней нет, скажем, Венгрии или Франции.

Сейчас все державы мира проходят тест на то, насколько они поддерживают Украину и понимают, за что она сегодня сражается. Лидерами станут США, Великобритания и Украина вместо той тройки, которая в Постдаме заседала. Вместо Сталина будет заседать товарищ Зеленский. Это действительно так.

Украина уже лидер свободного мира. Она просто за шиворот втянула США, а настоящим идейным соратником стала Великобритания, и это неслучайно. Для нее это возвращение в свою историческую молодость, в 1940 год, когда она одна сражалась против гитлера, как сейчас Украина сражается против путина.

Великобритания первой предложила свой ядерный зонтик, и это очень смелый шаг. Благодаря "Брекситу" страна вырвалась из европейской бюрократии и показала огромный пример всему миру.

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