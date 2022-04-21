Піонтковський: Путіну сказали, що у разі застосування ядерної зброї ми вдаримо по тобі

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Російський журналіст і політичний діяч Андрій Піонтковський переконаний, що Пентагон нарешті провів серйозну розмову з представниками Міноборони РФ. щодо можливого застосування Росією тактичної ядерної зброї. Експерт вважає, главі Кремля відкрито натякнули, що про його дислокацію знають і завдадуть удару у відповідь саме туди.

Про це, а також про російські хімічні війська, ймовірний політичний результат війни на Донбасі, можливий військовий переворот у РФ і нову конструкцію світової безпеки він розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко спеціально для Youtube-каналу "Україна 24".

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Про наступ на Донбас та можливі політичні результати

Вперше ми про другу фазу почули 25 березня. Генерал, який озвучив його, поставив під мету війни, оголошеної Путіним. Він казав, що Росія не збиралася займати українські міста, а завдання, мовляв, розширити ОРДЛО до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Цю ж думку пізніше повторив генерал-полковник Фомін, який є ключовою фігурою в переговорах, при якому Слуцький і Мединський – клоуни.

Схоже, що це консолідована думка Генштабу. Це не дивно, тому що ця ж думка висловлювалася побічно і до початку війни. Я згоден із військовими експертами, що жодних драматичних військових результатів битва за Донбас не принесе, окрім загибелі величезної кількості людей.

Відбудеться зміна лінії зіткнення, десь на користь росіян, а десь – українців. Москві не вдалося мобілізувати значних резервів, хоч вони й оголили всі свої геополітичні фланги для цієї битви. Вивели контингент із Нагірного Карабаху, Абхазії та Південної Осетії, і навіть 201 дивізію з таджицько-афганського кордону. Але переваги у живій силі у росіян немає.

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Щодо української сторони, якщо все те, що американці готові постачати, потроху почнуть постачати, — це і танки, і гаубиці, і МІГи, і С300, — українці матимуть чудовий шанс для контрнаступу. Швидше за все це закінчиться позиційним маневруванням, але найцікавішими будуть політичні підсумки в Москві. Ця позиційна нічия для українців є величезним політичним успіхом.

Класичний конфлікт, який отримав розвиток після битви за Київ, ставки Путіна та Генштабу, — до речі, такий самий виникав у ставці Гітлера та Сталіна, – набуде гострих вирішальних форм.

Про долю бойовика Басуріна, який "злив" хімічні війська РФ

Цей дурник і донецький кат Басурін доповідав Скабеєвій, що "цих виродків неможливо звідти викурити, сьогодні ми звернемося до хімічних військ". Він на кілька днів зник, гадаю, його розстріляли. Він видав страшну російську державну таємницю. Це ще матиме серйозні міжнародні наслідки.

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Офіційно Росія ще 10 років тому знищила всі свої арсенали з хімічною зброєю. Але за словами Басуріна виявилося, що РФ все ще має хімічні війська, з якими бойовик співпрацював. І того ж вечора вони таки щось скинули над "Азовсталлю". Але, мабуть, потім, злякавшись балаканини Басуріна, на якийсь час припинили ці акції.

Про призначення нового командувача російської армії

Російський диктатор призначив генералом російської армії Олександра Дворнікова з репутацією, відомою усьому світу. Його називають "м'ясником Алеппо" та "катом Сирії".

Але все його військове мистецтво — бомбардувати з повітря або з дна Каспійського моря сирійські міста, а також застосовувати хімічну зброю. Він знищив Алеппо, але робив це без жодного опору. Сирійські повстанці і мирні мешканці не мали ні авіації, ні протиповітряної оборони, ні навіть "стінгерів". Ось він безкарно, спокійно, садистськи їх знищував.

Усі помітили, що з призначенням генерала Дворнікова посилилися обстріли всіх українських міст, оскільки це єдина тактика, на яку він здатний. Але в Україні діяти безкарно йому не вдасться.

Про ресурси армії РФ, що залишилися, і провокації, що готуються на Великдень

В око впадає те що, що з російської армії, певне, вичерпаний ресурс найсучаснішої зброї. Надходять танки та військові транспортери виробництва 60-го року зі складів на Уралі. Питання технічного забезпечення досить гостро.

На крейсері "Москва", судячи з реакції американських експертів, ядерних боєголовок не було. В іншому випадку було б набагато більше шуму.

Пропагандистські блогери сьогодні повідомили, що українці остаточно перейшли межу. Виявляється, Україна нібито обстріляла своє село на кордоні. Навіщо це Україні? А тепер увесь світ чекає на страшну відповідь Путіна.

Все життя Путіна – провокація. Він отримав владу, підірвавши кілька будинків із росіянами у грудні 1999 року. Це стилістика, він весь час влаштовуватиме такі речі.

Про путінський ядерний шантаж і "відповідь" США

Показово, що Путіну (на загрози застосування ядерної зброї – прим. ред.) відповідав не держсекретар Ентоні Блінкен, а молодий прессекретар, досить різко і презирливо. Йшлося про те, що жодні загрози не переконають США у повній підтримці України.

Відбулася рішуча зміна ставлення Заходу до путінських ядерних загроз. Це сталося на початку квітня. До цього нас усіх дратувало, що Байден встає вранці і починає: ми ніколи не пошлемо своїх солдатів, ми ніколи не — і дуже довго розповідає, що ніколи не буде зроблено США.

Або генсек НАТО Столтенберг, який очолює найпотужніший військовий блок, бігає і заявляє, що, виявляється, найголовніше — це не допустити ескалації, війни з росіянами та третьою світовою. Вони весь час лякалися цього примітивного ядерного шантажу. Але саме цей шантаж ліг основою стратегічного плану Путіна з перемоги над НАТО.

До України він не мав жодного відношення. Це зараз він почав замислюватися про використання ядерної зброї в Україні. До цього – ні, навіщо коли він за три дні збирався брати Київ.

Ця стратегія була розроблена для війни з НАТО. Так, Путін йде на країни Балтії, НАТО виступає на захист. Тоді Путін каже: або ви відступите, або я застосую тактичну ядерну зброю і знищу європейське місто або велике поєднання американських військ. Він був переконаний, що Захід злякається та відступить.

Для цього справді були підстави. Поведінка Заходу була "беззубою" у колишніх ситуаціях, у Грузії, у 2014 році в Україні. Це тривало донедавна. Путін розумів, що сили Альянсу мають велику перевагу. Щоправда, до повномасштабної війни з Україною ніхто не уявляв, якою величезною перевагою. Що таке російська армія, тепер світ знає зовсім інакше.

Але, наскільки я знаю, відбулася дуже серйозна розмова. Захід не повинен боятися ядерного шантажу. У Штатів ядерної зброї не менше, ніж у Путіна. Думаю, американський генерал зателефонував російському і сказав: послухайте, ми не відступимо, а відразу застосуємо пропорційний обмежений удар по вашій меті, передайте це своєму шефу.

Адже оскільки росіяни шантажують світ давно, за ці роки американці створили новий клас зброї – маленькі боєголовки від 2 до 5 тонн. Інакше вони б потрапляли в дурну ситуацію, будучи змушеними у відповідь знищувати мегатонними бомбами півсвіту разом із Пітером та Москвою. Тепер у Штатів є інша відповідь, маленькі бомби, що проникають у будь-який бункер.

Крім того, американці показали свої наднові засоби шпигунства, з чого випливає, що їм відомо, де ховається російський диктатор. Тобто, фактично, йому було сказано, що якщо ти застосуєш тактичну ядерну зброю, удар у відповідь буде по тобі особисто. І все змінилося.

Перестали боятись навіть східні країни Європи. Наприклад, Словаччина передала Україні ракетно-зенітні комплекси С300 та МІГи. І жодного удару по конвоях не буде, тому що удар по території Польщі означає війну з НАТО, а Альянс відповість. Якщо він застосує тактичну ядерну зброю, по ній і вдарять. Цю тему знято.

Пішли розмови щодо використання ядерної зброї в Україні. Донедавна західні лідери не спантеличувалися цією темою. Тепер два великі російські агенти звернулися до президента Зеленського з пропозицією капітулювати. І тут шантаж продовжує використовуватися. Але що змінить у військовому відношенні скидання бомби на територію України, крім забруднення, зокрема й Росії, і Білорусі? Росія спалює своїх же.

Про результат війни і майбутній сутичці Путіна з Генштабом

Зрозуміло, що Путін ніколи вже не пробачить генералам, які викликали сумніви щодо його геніальності. І він, загалом, почав їх брати в облогу. Чищення генералів почалося.

З цим пов'язано, по-перше, призначення генерала Олександра Дворнікова головнокомандувачем російської армії: Путін мінятиме військових і просуватиме божевільних полковників-катів типу Дворнікова, це його план.

По-друге, зникнення низки відомих громадських діячів. Наразі кремлівська пропаганда показує раніше заготовлені сюжети про Шойгу, щоб переконати громадськість у його існуванні.

Путін може звинуватити генералів у зраді. Але оскільки часи не сталінські, а генерали живуть в інформаційному просторі, вони спробують запобігти цій ситуації. Генерали теж готуються до цієї битви.

Ці події розгортатимуться у першій декаді травня. Вони визначать результати війни. Одна зі сторін має іншу ліквідувати. Це головний результат битви за Донбас. Ще раз повторю, основна битва буде не на Донбасі, а у Москві. Військовий підсумок буде трагічним через загибель багатьох людей. Але політично відсунути діалог уже не вдасться.

Результат війни зумовлений: Україна переможе, а росія зазнає поразки. Але питання – яка поразка, і якими будуть її наслідки.

Про арешт Медведчука

Всі знали, що вони крали гроші, як ці фінансові потоки йшли, кому платили. Ну назве (Медведчук – прим. ред.) ще кілька прізвищ . Але всі знали пригодованих ним політологів, цього українського квазімодо та співака кремля Погребинського та Карасьова. Всіх назвуть, на кого гроші йшли, та їх засудять.

У РФ Сергія Бесіду (екс-керівник 5-ї служби ФСБ, генерал-полковник – прим. ред.) та Владислава Суркова (колишній радник Путіна – прим. ред.) судитимуть за розтрату коштів.

Якби українська "операція" Путіна увінчалася успіхом, вони здобули б звання героїв. У ситуації, що склалася, банальне звинувачення у крадіжці — формальне, цих діячів судять за провал операції в Україні та неправильне інформування.

Я впевнений, що Медведчука змушують щось говорити про обмін. Він не хоче до Москви, там його посадять у ту саму камеру, і це буде справа Суркова-Бесіди-Медведчука про розтрату.

Якою може бути нова архітектура світової безпеки

Новий світовий лад після світової війни формується державами-переможцями. Так було у 1918 році у Версалі, так було у 1945 у Потсдамі. Основною державою-переможницею буде Україна, тому вона відіграватиме провідну роль у створенні архітектури безпеки. Її контури проглядаються у концепції Зеленського щодо гарантів безпеки. У ній немає, скажімо, Угорщини чи Франції.

Наразі всі держави світу проходять тест на те, наскільки вони підтримують Україну та розуміють, за що вона сьогодні бореться. Лідерами стануть США, Великобританія та Україна замість тієї трійки, яка у Постдамі засідала. Замість Сталіна засідатиме товариш Зеленський. Це дійсно так.

Україна вже є лідером вільного світу. Вона просто за комір втягнула США, а справжнім ідейним соратником стала Великобританія, і це невипадково. Для неї це повернення у свою історичну молодість, у 1940 рік, коли вона одна боролася проти гітлера, як зараз Україна бореться проти путіна.

Великобританія першою запропонувала свою ядерну парасольку, і це дуже сміливий крок. Завдяки "Брекситу" країна вирвалася з європейської бюрократії та показала величезний приклад усьому світові.

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