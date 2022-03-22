Палач Мариуполя. Генерал РФ Мизинцев лично отдал приказ бомбить роддом

Генерал РФ лично приказал стрелять по Мариуполю / Фото: Коллаж: Сегодня

За операцию российских оккупантов по захвату Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По словам Геращенко, Мизинцев ранее руководил операцией в Сирии. Он начальник Национального центра управления обороной РФ с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года.

"Это он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города", – написал советник главы МВД.

Авиаудар по роддому

9 марта российские оккупанты сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали как минимум 17 человек – роженицы и персонал. Взрывы практически уничтожили здания.

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Спустя несколько дней одна из беременных женщин умерла вместе с нерожденным ребенком. Это была женщина из известного фото, которую выносили из больницы на носилках.

Фото AP

Вскоре в МИД РФ проговорились, что авиаудар по роддому был не случайным – оккупанты целенаправленно обстреляли беременных женщин и детей. Спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что там якобы "устроили огневые позиции".

"В Мариуполе нацбаты, выгнав персонал и пациентов из роддома, оборудовали в нем огневые позиции", – соврали в России.