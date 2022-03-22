Кат Маріуполя. Генерал РФ Мізінцев особисто наказав бомбити пологовий будинок

Генерал РФ особисто наказав стріляти по Маріуполю / Фото: Колаж: Сьогодні

За операцію російських окупантів із захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де знаходилися медики та вагітні.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За словами Геращенка, Мізінцев раніше керував операцією у Сирії. Він начальник Національного центру управління обороною РФ з грудня 2014 року, генерал-полковник з 2017 року.

"Це він наказував бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних жителів. Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста", – написав радник голови МВС.

Авіаудар по пологовому будинку

9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали як мінімум 17 людей – породіллі та персонал. Вибухи практично знищили будинки.

Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом із ненародженою дитиною. Це була жінка із відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.

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Фото AP

Незабаром у МЗС РФ проговорились, що авіаудар по пологовому будинку був не випадковим – окупанти цілеспрямовано обстріляли вагітних жінок та дітей. Речник МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву про те, що там нібито "влаштували вогневі позиції".

"У Маріуполі нацбати, вигнавши персонал та пацієнтів з пологового будинку, обладнали в ньому вогневі позиції", – збрехали в Росії.