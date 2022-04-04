Отец военного РФ, живущий в Николаеве, обратился к оккупантам: Не выполняйте приказ Путина

Пенсионер Михаил Лымарь назвал агрессию РФ преступлением против человечества / Фото: Коллаж: Сегодня

Пенсионер из Николаева Михаил Лымарь, сын которого является полковником российской армии, записал видеообращение к военным РФ и призвал их не выполнять преступные приказы в Украине.

"Я обращаюсь ко всем, в первую очередь к военнослужащим, которые находятся на территории нашей Украины, которые выполняют фашистский приказ президента России, чтобы они задумались над тем, что творят", – заявил Михаил Лымарь в обращении, опубликованном сайтом "Новости N".

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Он призвал российских военных не выполнять преступные приказы – "этим вы сохраните свои жизни, не будет горя вашим матерям, вашим женам, вашим детям".

Пенсионер подчеркнул, что война против Украины – это "большое преступление против человечества, а никакая не спецоперация".

"Слушая информацию по-поводу некоторых наших населенных пунктов, в частности Мариуполя, то, по-моему, даже фашисты германские такого не делали, как они творят", – заявил он.

Лымарь призвал российских военнослужащих задуматься над тем, что происходит в Украине.

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"Сделайте все, чтобы не гибли военнослужащие, дети, жены, матери, отцы — одним словом люди. Они ни в чем не виноваты", – призвал он.

Отметим, что 78-летний военный пенсионер Михаил Лымарь живет в Николаеве. Его сын Игорь Лымарь – полковник, заместитель командующего 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота ВС России.

В Николаеве увеличилось количество обстрелов

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что число обстрелов в городе растет, оккупанты стреляют, чтобы испугать людей.

"У нас увеличилось количество обстрелов, каждый раз что-то стреляют, хотят нас испугать. Ничего не получится, многие сейчас возвращаются в город. Все в порядке, работаем. Позже будет еще лучше", – сказал Ким.

За минувшие сутки при обстрелах Николаева и Очакова погибли 8 человек.