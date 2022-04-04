Батько військового РФ, який живе в Миколаєві, звернувся до окупантів: Не виконуйте наказ Путіна

Пенсіонер Михайло Лимар назвав агресію РФ злочином проти людства / Фото: Колаж: Сьогодні

Пенсіонер з Миколаєва Михайло Лимар, син якого є полковником російської армії, записав відеозвернення до військових РФ і закликав їх не виконувати злочинні накази в Україні.

"Я звертаюся до всіх, насамперед до військовослужбовців, які перебувають на території нашої України, які виконують фашистський наказ президента Росії, щоб вони замислилися над тим, що творять", – заявив Михайло Лимар у зверненні, опублікованому сайтом Новости N.

Реклама

Він закликав російських військових не виконувати злочинні накази – "цим ви збережете свої життя, не буде горя вашим матерям, вашим дружинам, вашим дітям".

Пенсіонер наголосив, що війна проти України – це "великий злочин проти людства, а ніяка не спецоперація".

"Слухаючи інформацію з приводу деяких наших населених пунктів, зокрема Маріуполя... на мою думку, навіть німецькі фашисти такого не робили, як вони (росіяни) творять", – заявив він.

Лимар закликав російських військовослужбовців замислитись над тим, що вони роблять в Україні.

Реклама

"Зробіть усе, щоб не гинули військовослужбовці, діти, дружини, матері, батьки – одно слово, люди. Вони ні в чому не винні", – закликав він.

Зазначимо, що 78-річний військовий пенсіонер Михайло Лимар живе в Миколаєві. Його син Ігор Лимар – полковник, заступник командувача 45-ї армії ВПС та ППО Північного флоту ЗС РФ.

Побільшало обстрілів Миколаєва

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що кількість обстрілів міста зростає, окупанти стріляють, щоб залякати людей.

"У нас збільшилася кількість обстрілів, щоразу десь стріляють, хочуть нас злякати. Нічого не вийде, багато хто зараз повертається до міста. Все гаразд, працюємо. Пізніше буде ще краще", – сказав Кім.

Минулої доби під час обстрілів Миколаєва та Очакова загинули 8 людей.