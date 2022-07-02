Отдал жизнь, прикрывая отход собратьев. История Героя Украины Олега Адамовского

Олег Адамовский погиб 12 марта. / Фото: Коллаж: Сегодня

Герой Украины майор Олег Адамовский погиб 12 марта под Харьковом, прикрывая отход собратьев. Он был не только профессиональным воином, но и неравнодушным гражданином. Защитник занимался благотворительностью, а теперь это дело продолжает его жена.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Биография

Олег Адамовский родился в селе Урожайное Донецкой области. Мечтал быть профессиональным военным еще с детства, когда внимательно слушал рассказы отца о службе в армии. В 2014 году окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба с отличием. Служил в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, был участником боевых действий на востоке Украины.

Олег Адамовский. Фото: Армия.Inform

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12 марта 2022 года погиб во время обороны Харькова. Группа под его руководством во время выполнения боевого задания натолкнулась на вражескую засаду. Олег Адамовский до последнего прикрывал отход собратьев ценой своей жизни.

Похоронили Олега 15 марта 2022 года в поселке Великая Новоселка на родной Донетчине. В тот же день вражескими снарядами был поврежден дом, где он жил с женой Анной Адамовской.

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Олег и Анна Адамовские. Фото: Минобороны Украины

Жена продолжает дело Героя

Олег Адамовский помогал нуждающимся людям и бездомным животным. После смерти мужа благородную миссию взяла на себя вдова Героя – Анна Адамовская.

После смерти мужа благородную миссию взяла на себя вдова Героя – Анна Адамовская. Сейчас она заботится о приюте для животных в Киевской области, планирует сделать это традицией.

Работники приюта поделились, что именно украинские защитники и их семьи являются активными помощниками:

"Парни не только защищают нашу землю и нашу жизнь, но и стоят на страже человечности".

Награды

Военнослужащий был удостоен следующими государственными наградами:

звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" (2 апреля 2022 г., посмертно) – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

орден Богдана Хмельницкого III степени (14 марта 2022) – за личное мужество во время выполнения боевых задач, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Ранее мы рассказывали историю 23-летнего лейтенанта Виталия Мовчана, погибшего 24 февраля, в первый день полномасштабной войны, защитив небо над Луганщиной ценой собственной жизни.

Также напомним историю Героя Украины Виктора Головко, который погиб, вынося собратьев с поля боя.