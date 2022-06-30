Ценой жизни защитил украинское небо. История Героя Виталия Молчана

У лейтенанта Мовчана все было впереди – карьера, служба по любимой специальности, личное счастье с любимой девушкой

Погибшему было 23 года. Фото: коллаж "Сегодня"

23-лений лейтенант Виталий Мовчан погиб 24 февраля, в первый день войны, защищая поселок Трехизбенка в Луганской области. Он сбил российский бомбардировщик и беспилотный объект, но сам не смог избежать минометных обстрелов.

Об этом сообщает Армия.Inform.

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Что известно о герое?

Виталий родился 17 марта 1998 года в Харьковской области, в рабочей семье.

Как только ему исполнилось восемнадцать, пошел в армию — весной 2016 года был принят на военную службу по контракту в ряды Вооруженных Сил Украины, вступив в должность механика-водителя. Впоследствии, в звании старшего солдата, поступил на учебу в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Окончил учебное заведение в 2020 году по специальности "Военное управление (по видам ВСУ)", по направлению "Противовоздушная оборона Сухопутных войск".

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Друзья и однополчане вспоминают Виталия, как спокойного, уравновешенного, принципиального человека, доброго и отзывчивого парня, который искренне любил своих родных и близких, хорошо учился, причем любил подискутировать с преподавателями на интересные ему темы, всегда охотно отзывался, когда кому-то нужна была его помощь или совет. Обладал хорошим чувством юмора и поэтому легко поддерживал разговоры с коллегами. Любил порядок и всячески пытался поддерживать дисциплину в своем подразделении.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге Указом Президента Украины № 78/2022 от 28 февраля 2022 года лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу присвоено звание Герой Украины.

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Прощание с павшим Героем Украины лейтенантом Виталием Мовчаном состоялось 18 марта в храме Веры, Надежды и Любви и матери их Софии в городе Владимире, где его в тот же день с военными почестями похоронили на Федоровском кладбище.

"Война продолжается. Все реже русская сволочь осмеливается подниматься в небо на самолетах и ​​вертолетах. Они хорошо знают, что каждый украинец считает честью уничтожать путинских зайд. Подчиненные Виталия уже восстановились после ранений, выполняют боевые задания и — мстят за своего командира...", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Олег "Кум" Куцин погиб от вражеских обстрелов во время защиты Украины.

Также напомним, историю Героя Украины Виктора Головко, который погиб, вынося собратьев с поля боя.