От ракетного обстрела оккупантов под Одессой погиб военнослужащий

На днях оккупанты обстреляли поселок в Одесской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате ракетного удара РФ по поселку Красноселка, что под Одессой погиб 40-летний военнослужащий.

Об этом сообщает "Думская".

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Отмечается, что погиб житель из села Трояндовое Одесского района Николай Даниленко.

Удар по области

В ночь с 7 на 8 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области. Российские оккупанты выпустили три управляемые ракеты, в результате обстрела есть пострадавшие.

Позже в Оперативном командовании "Юг" сообщили, что обстрел в Одесской области был осуществлен с территории Крыма. Российские оккупанты выпустили три управляемые ракеты. В результате обстрела были повреждены 2 здания.

Также в Одесской области активизировались диверсанты, которые информируют врага и распространяют панические настроения. Оккупанты проводят разведку на море, блокируя украинские порты и суда в них.

Ранее мы сообщали, что после Мариуполя оккупанты хотят уничтожить Одессу.

Также напомним, армия Приднестровья испугалась нападать на Одессу.