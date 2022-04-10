Від ракетного обстрілу окупантів під Одесою загинув військовослужбовець

Днями окупанти обстріляли селище на Одещині. Фото: колаж "Сьогодні"

Внаслідокракетного удару РФ у селищі Красносілка, що під Одесою загинув 40-річний військовослужбовець.

Про це повідомляє "Думська".

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Зазначається, що загинув мешканець села Трояндове Одеського району Микола Даниленко.

Удар по області

У ніч із 7 на 8 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області. Російські окупанти випустили три керовані ракети, внаслідок обстрілу є постраждалі.

Пізніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що обстріл на Одещині був здійснений з території Криму. Російські окупанти випустили три керовані ракети. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 2 будівлі.

Також на Одещині активізувалися диверсанти, які інформують ворога та поширюють панічні настрої. Окупанти проводять розвідку на морі, блокуючи українські порти та судна в них.

Раніше ми повідомляли, що після Маріуполя окупанти хочуть знищити Одесу.

Також нагадаємо, армія Придністров'я злякалася нападати на Одесу.