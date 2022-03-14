Остров Змеиный впервые показали после захвата Россией – снимок со спутника

Появился спутниковый снимок острова Змеиный. / Фото: Коллаж: Сегодня

Появился первый четкий спутниковый снимок Змеиного острова, где в первый день войны украинские защитники в ответ на предложение сдаться сказали "Русский военный корабль, иди на*уй".

Снимок опубликовало CNN.

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На снимке, сделанном в воскресенье компанией Maxar Technologies, видны повреждения некоторых зданий в результате военных ударов РФ, а также российский военный корабль, стоящий на якоре в Черном море.

Что произошло на острове Змеиный

Сначала сообщалось, что все украинские военные были убиты – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что им "присвоят звание Героя Украины посмертно". Но позже стало известно, что украинских защитников взяли в плен и они все таки живы.

По данным ВМС Украины, гарнизон на острове отразил две атаки российских войск, но в итоге был вынужден сдаться "из-за отсутствия боеприпасов".

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В заявлении Украины говорилось, что российские нападавшие разрушили инфраструктуру острова, включая маяки, башни и антенны — часть повреждений, которые теперь можно увидеть на новом спутниковом снимке.

Что показал спутниковый снимок

Остров Змеиный. Фото: Maxar Technologies

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На снимке видно, что некоторые из зданий с красными крышами в центре острова сильно пострадали в результате артиллерийского обстрела со стороны России. Хотя часть острова покрыта снегом, на острове можно увидеть ударные кратеры.

Корабль, замеченный в открытом море, Maxar идентифицировал как десантный корабль типа "Ропуча".

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