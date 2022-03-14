Острів Зміїний уперше показали після захоплення Росією – знімок із супутника

З'явився супутниковий знімок острова Зміїний. / Фото: Колаж: Сьогодні

З'явився перший чіткий супутниковий знімок Зміїного острова, де першого дня війни українські захисники у відповідь на пропозицію здатися сказали "Російський військовий корабель, йди на*уй".

Знімок опублікувало CNN.

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На знімку, зробленому в неділю компанією Maxar Technologies, видно пошкодження деяких будівель внаслідок військових ударів РФ, а також російський військовий корабель, який стоїть на якорі в Чорному морі.

Що сталося на острові Зміїний

Спочатку повідомлялося, що всіх українських військових було вбито – президент України Володимир Зеленський заявив, що їм "присвоять звання Героя України посмертно". Але пізніше стало відомо, що українських захисників взяли в полон і вони живі.

За даними ВМС України, гарнізон на острові відбив дві атаки російських військ, але в результаті був змушений здатися "через відсутність боєприпасів".

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У заяві України йшлося про те, що російські нападники зруйнували інфраструктуру острова, включаючи маяки, вежі та антени — частину пошкоджень, які тепер можна побачити на новому супутниковому знімку.

Що показав супутниковий знімок

Острів Зміїний. Фото: Maxar Technologies

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На знімку видно, що деякі будівлі з червоними дахами в центрі острова сильно постраждали внаслідок артилерійського обстрілу з боку Росії. Хоча частина острова вкрита снігом, на острові можна побачити ударні кратери.

Корабель, помічений у відкритому морі, Maxar ідентифікував як десантний корабель типу "Ропуча".

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